Muchové zkazila návrat na kurty zablokovaná bedra

Stuttgart - Smolný návrat na kurty prožila tenistka Karolína Muchová. Na antuce v hale ve Stuttgartu dnes hrála poprvé po dvou měsících, během kterých léčila natržený břišní sval. Duel prvního kola s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou začala dobře, ale ve druhém setu si zablokovala záda, nemohla se příliš hýbat a prohrála.

"Prostě nám to ukázalo, že ještě nejsem úplně ready odehrát celý zápas," řekla čtyřiadvacetiletá Muchová v online rozhovoru s novináři. Vedle zablokovaných beder, kvůli nimž nemohla jeden game skoro chodit, navíc cítila od druhého setu také bolest v uzdraveném břišním svalu. "Je to frustrující," hlesla světová dvaadvacítka.

Po první sadě přitom duel s Alexandrovovou pro ni vypadal nadějně. "Na zápas jsem se po dlouhé době těšila a na to, že jsem nehrála dva měsíce, tak jsem hrála docela dobře," řekla Muchová. Sice v úvodu prohrávala 1:3, ale sadu otočila ve svůj prospěch. "Až na servis, který mi úplně nešel, ale měla jsem trošku obavu z toho svalu, tak jsem to hrála tak opatrně, jsem úderově hrála na začátku nad svoje očekávání," uvedla.

Problém nastal v úvodní hře druhého setu. Nejspíš po jednom ze servisů si zablokovala záda. "Bedra. Nikdy předtím se mi to nestalo, takže těžko to můžu s něčím srovnávat. Projevovalo se to tak, že jsem se nemohla naplno hýbat. Což nebylo úplně příjemné a bylo těžké se potom soustředit na hru," řekla olomoucká rodačka, která se pak snažila výměny zkracovat.

Chvilku uvažovala, že by zápas vzdala. "Jeden game jsem nemohla skoro chodit, v ten moment jo," přikývla. Ale potom se vítězka jednoho turnaje WTA ze Soulu z roku 2019 přeci jen rozhýbala. "Vzala jsem si prášek proti bolesti a zápas se dal dohrát," doplnila.

Ke všemu se od loňska svěřenkyni Davida Kotyzy "ozval" i břišní sval. "Očekávala jsem, že nebudu vůbec bolest cítit, bohužel jsem to ve druhém setu začala zase cítit, ale to je normální, když jsem tam měla velkou trhlinu. Uvidím, jak na tom sval bude," uvedla.

Ze Stuttgartu bude spěchat na vyšetření do Prahy, kde bydlí. V permanenci tak bude fyzioterapeut Michal Novotný. "Takže předpokládám, že půjdu znovu na sono břišního svalu a budeme řešit i záda a další věci," konstatovala Muchová.

Zdravotní komplikace ji provázejí od doby, kdy v dospívání rychle vyrostla a trápila ji kolena, záda i paty. Postupně se dokázala srovnat, ale hraje raději méně turnajů, aby se nepřetěžovala, přesto se jí problémy nevyhýbají. Loni končila US Open s nataženým stehenním svalem a letos Australian Open se zmíněnou trhlinou břišního svalu.