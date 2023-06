Muchové pomohly i rituály, fyzioterapeut Blažek běhal k Eiffelově věži

Paříž - Za životním tažením Karolíny Muchové na Roland Garros, které skončilo až ve finále na raketě světové jedničky Polky Igy Šwiatekové, stála také podpora jejího týmu. Zatímco během turnaje se trenér Emil Miške a fyzioterapeut Jaroslav Blažek snažili vyléčit českou tenistku z nachlazení a po náročných duelech ji připravit na další soupeřky, Blažek novinářům prozradil, že měl i osobní rituál: ranní běh kolem Eiffelovy věže.

"Poprvé jsem s tím přišel před utkáním prvního kola proti (Marii) Sakkariové," uvedl Blažek k duelu, v němž Muchová porazila světovou osmičkou z Řecka 7:6, 7:5. "Nemohl jsem spát, byl jsem nervózní, tak jsem se šel proběhnout. A pak už to nešlo zrušit," doplnil fyzioterapeut, jehož v rituálu výrazně pobízel i Miške.

Okruh z pronajatého domu k hlavní turistické atrakci Paříže měl zhruba dvanáct kilometrů. Blažek vybíhal ráno, kdy v ulicích nebylo tolik lidí. "Na další běh jsem si vždy říkal: Ty bláho, zase. Neskutečný. Pak už to ale dospělo tak daleko, že jsem běhal stejnými ulicemi a šlapal po stejném obrubníku. Byly tam i nějaké schody. Jedny jsem běhal po jednom a ty druhé po dvou. Obsese nejvyšší kategorie," vyprávěl s úsměvem Blažek.

Kondiční kouč a fyzioterapeut, jenž pomáhal Muchové i jako sparingpartner, je zvyklý běhat z domova. Připustil, že si ale i tak zvedl kondici. "Když jsem to běžel naposledy, už jsem si to docela užil. Těch rituálů bylo víc. Ujížděli jsme na tom a dělali si z toho srandu. Na Wimbledonu vymyslíme něco dalšího, možná na kole," řekl Blažek a Miške se připojil, že by dobrou výzvou bylo během US Open vyběhnout na Empire State Building.

Příprava Muchové ale nebyla jen o rituálech. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce měla během turnaje potíže s nachlazením. Během některých utkání brala pastilky na bolest v krku, dva duely odehrála s pálením na plicích.

"Vymýšleli jsme kde co. Dělali jsme cibulovou šťávu s medem, abychom zklidnili krk. Byla vždy konzultace s doktorem a upravili jsme denní harmonogram podle toho, jak se Kája cítila," prozradil Blažek. "Na údržbu pohybového aparátu to nemělo vliv, ale vezme to opravdu síly. Ne vždy se dobře vyspíte a regenerace je klíčová záležitost. V hlavě máte výmluvu: No, já vlastně můžu prohrát, protože jsem nemocná. To se ale u Káji nikdy nestalo. Nepustila si to do hlavy," doplnil Blažek.

Ocenil proto vůli české tenistky, která navzdory potížím tréninky poctivě plnila. "Procedur je už od rána hodně. Někdy se může stát, že by se na to člověk nejraději vykašlal a šel si lehnout. Po třetím kole jsme končili v půl jedné ráno. Zápas skončil pozdě, ale ta hodina a půl se stejně dojela. I to svědčí o jejím morálu," řekl kondiční trenér.

Velký úkol všichni řešili i po více než tříhodinovém semifinále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, kdy do Paříže dorazil také druhý fyzioterapeut. Společně dávali dohromady Muchovou až pět hodin. "Do toho byl lehčí trénink, protože když si lehnete do postele a neděláte nic, je to horší, než mít alespoň nějakou aktivitu. Nakonec to už není jen o svalech, ale i o puchýřích na nohou a dalších věcech," doplnil Blažek.

Přestože Muchová odehrála proti světové jedničce Šwiatekové dramatické finále a byla blízko úspěšnému obratu, v závěru jí po náročném programu došly síly. Podle Miškeho by ne každý takovou cestu zvládl. "V rámci toho, jak má ale Karolína práh bolesti a jaké má zkušenosti, tak byla připravená hrát," dodal trenér grandslamové finalistky.