Muchová vyhrála 1. kolo v Soulu, Siniaková uspěla v Kuang-čou

Soul/Kuang-čou - Tenistka Karolína Muchová zvládla na úvod turnaje v Soulu třísetovou bitvu s Alison van Uytvanckovou. Třetí nasazená Češka udolala belgickou soupeřku 6:4, 3:6, 6:2 a o postup do čtvrtfinále se utká s Maďarkou Tímeou Babosovou, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. Denisa Allertová naopak končí po prohře 2:6, 5:7 s další Belgičankou Kirsten Flipkensovou. Kateřina Siniaková postoupila do druhého kola na turnaji v Kuang-čou.

Třiadvacetiletá Muchová, jež se v této sezoně vyšplhala do první padesátky žebříčku WTA, získala úvodní set díky využití jediného brejku, který jí soupeřka nabídla. Ve druhé sadě naopak svoji první šanci proměnila o dva roky starší Belgičanka, Muchová ale obrat nepřipustila. V rozhodujícím setu se rychle ujala vedení a Van Uytvancková už odpovědět nedokázala.

Allertová nezvládla proti Flipkensové úvod a závěr zápasu. V prvním setu Češka rychle prohrávala 0:4, a přestože za stavu 1:5 odvrátila tři setboly, sadu už nezachránila. Ve druhé naopak dlouho držela se soupeřkou krok, v jedenácté hře ale přišla o servis a Belgičanka zápas dopodávala.

Muchová se v Soulu ve 2. kole se připojila ke Kristýně Plíškové, která si postup zajistila už v pondělí.

Siniaková postoupila v Kuang-čou po skreči soupeřky do 2. kola

Siniaková v prvním kole v Kuang-čou vyřadila Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, která duel po hodině hry za stavu 6:1, 3:1 pro pátou nasazenou Češku vzdala. O čtvrtou čtvrtfinálovou účast v sezoně si Siniaková zahraje se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.

Rybakinová, poražená finalistka z předchozího turnaje v Nan-čchangu, nastoupila k zápasu se zatejpovaným stehnem. Se Siniakovou držela krok jen v úvodu zápasu a od stavu 1:1 prohrála pět gamů v řadě.

Česká tenistka na rozdíl od soupeřky využívala brejkové šance, Rybakinová uspěla až na devátý pokus v úvodu druhého setu. Další tři hry ale opět ztratila a zápas předčasně ukončila.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Ósace

(tvrdý povrch, dotace 823.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Keysová (5-USA) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:4, Vekičová (7-Chorv.) - Garciaová (Fr.) 7:5, 6:2, Flinková (Rus.) - Hibinová (Jap.) 6:4, 7:5, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Muguruzaová (Šp.) 3:6, 7:6 (7:1), 6:1, Putincevová (Kaz.) - Kawaová (Pol.) 6:4, 7:6 (7:4), Doiová (Jap.) - Mladenovicová (Fr.) 6:1, 6:2.

Turnaj žen v Kuang-čou v Číně

(tvrdý povrch, dotace 500.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (5-ČR) - Rybakinová (Kaz.) 6:1, 3:1 skreč, Čeng Saj-saj (6-Čína) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:1, Blinkovová (Rus.) - Sorribesová (Šp.) 2:6, 6:1, 4:1 skreč, Zavacká (Ukr.) - Ferroová (Fr.) 5:7, 7:6 (8:6), 6:4.

Turnaj žen v Soulu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (3-ČR) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 3:6, 6:2, Flipkensová (Belg.) - Allertová (ČR) 6:2, 7:5, Tomljanovicová (5-Austr.) - Vögeleová (Švýc.) 6:0, 6:2, Bogdanová (Rum.) - Hercogová (6-Slovin.) 6:3, 3:6, 6:1, Honová (Austr.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:4, Potapovová (Rus.) - Han Na-le (Korea) 7:6 (7:4), 6:1, Babosová (Maď.) - Ostapenková (Lot.) 6:3, 6:3, Badosaová (Šp.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:4, Tigová (Rum.) - Koviničová (Č. Hora) 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) - Savinychová, Silvaová (Rus./Brit.) 6:1, 6:2.