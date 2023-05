Muchova vnučka je připravena se soudně bránit proti umístění epopeje v Savarinu

Praha - Jarmila Mucha Plocková, vnučka malíře Alfonse Muchy, je připravena se soudně bránit proti umístění cyklu obrazů Slovanská epopej v připravovaném obchodním komplexu Savarin v centru Prahy. Řekla to dnes na zahájení výstavy o možných umístěních slavných pláten v Galerii kritiků v pražském paláci Adria. O umístění epopeje v Savarinu jedná hlavní město s dalším malířovým dědicem Johnem Muchou, podle Muchy Plockové ji obě strany roky při jednáních ignorují.

Alfons Mucha, který zemřel v roce 1939, odkázal svůj cyklus Praze s podmínkou, že pro něj zajistí důstojné výstavní prostory. To se zatím nestalo, trvalé prostory pro epopej se v metropoli hledají desítky let. Nyní jsou plátna do roku 2026 zapůjčena na zámek v Moravském Krumlově.

O vlastnictví dvacítky velkoformátových obrazů se s pražským magistrátem kvůli nesplnění malířovy podmínky soudí John Mucha. V minulosti spor prohrál, Nejvyšší soud věc vrátil na začátek a v roce 2020 John Mucha vyhrál prvoinstanční soud. Obě strany loni uzavřely předběžnou dohodu o mimosoudním řešení, které spočívalo v umístění obrazů v připravovaném komerčním projektu Savarin firmy Crestyl. Dohoda ale dosud uzavřena nebyla a nedávno skončila soudem určená lhůta, kterou soud odmítl prodloužit. Odvolací soud by se měl konat v červnu, pokud mezitím nevznikne dohoda.

S umístěním obrazů v Savarinu nesouhlasí Mucha Plocková a Spolek pro Slovanskou epopej v Praze, jehož je členkou. Malířova vnučka dnes uvedla, že s navrženou dohodou nesouhlasí a odmítá také fakt, že ji jako Muchovu dědičku nikdo nezve k jednáním o budoucnosti obrazů a informace se dozvídá pouze z médií. "Pokud dojde k nějaké dohodě, ke které bych nebyla přizvána a nebyl by vyslechnut i můj názor, tak se samozřejmě budu bránit soudně," řekla.

Alternativy pro umístění epopeje přibližuje výstava, která je pro veřejnost v prvním patře paláce Adria k vidění ode dneška do 4. června. Na panelech představuje pět možných umístění včetně Savarinu a Moravského Krumlova. Kromě nich jako nejvhodnější místa navrhuje rekonstruovaný Průmyslový palác, bývalé ledárny v Braníku a zámek na Zbraslavi. Podle předsedy Spolku pro Slovanskou epopej Ondřeje Pechy navržené varianty odpovídají parametrům pro vhodné výstavní prostory, které vytvořil městský Institut plánování a rozvoje. "Varianta, která je prosazovaná, neodpovídá vůbec ničemu," řekl k umístění v Savarinu.

Ministerstvo kultury minulý rok zrušilo kladný památkový posudek pro původní verzi projektu přestavby Savarinu, která má původně barokní komplex změnit na obchodní centrum propojující Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Crestyl původní žádost o územní rozhodnutí nedávno stáhl a podle dřívějšího vyjádření hodlá podat novou.