Muchová po zranění nedohrála v Paříži 3. kolo, postoupili Djokovič i Nadal

Paříž - Karolína Muchová nedohrála kvůli zranění kotníku nadějně rozehrané třetí kolo Roland Garros. Česká tenistka získala v duelu s Američankou Amandou Anisimovovou po boji první set, ale ve druhém si v páté hře podvrtla pravý kotník. Nohu si nechala zatejpovat, zkusila hrát, ale za stavu 7:6, 2:6 a 0:3 se slzami odstoupila.

Soutěže dvouher tak pro české zástupce skončily. Přes třetí kolo se české hráčky na pařížské antuce naposledy nedostaly v roce 2016.

Zranění Muchové symbolizuje letošní rozpoložení Češek. Barbora Krejčíková nehrála před obhajobou titulů ve dvouhře i čtyřhře tři měsíce kvůli zraněnému lokti a do debla v Paříži nenastoupila kvůli koronaviru, který vyřadil z druhého kola i Marii Bouzkovou. Plíšková začala sezonu později po zlomenině ruky, Kvitová měla bolavé zápěstí i tříslo a Siniaková žeberní svaly. Finalistka z roku 2019 Markéta Vondroušová po operaci zápěstí do Francie ani nepřijela.

V intenzivním prvním setu šla Muchová třikrát do brejku, ale výhodu ani jednou neudržela. Při svém podání totiž byla pod tlakem tvrdých úderů soupeřky. Za stavu 4:5 čelila setbolu, ale Anisimovová poslala return do sítě. Češka vzala Američance podání na 6:5 po skvělé výměně zakončené lobem, ale poté nedokázala sadu dopodávat a při setbolu se jen ohlédla po returnu.

V tie-breaku Muchová, která do března léčila břišní sval, prohrávala 1:5, ale pěti míči v řadě si vybojovala druhý setbol v setu. Return si oběhla na forhend, jenže míč trefila rámem. Následně měla setbol Anisimovová a Muchová měla štěstí, protože soupeřka poslala volej do autu. Češka už třetí setbol proměnila a ze zisku úvodní sady se radovala po hodině a 22 minutách.

Poté si Muchová nechala v šatně zavázat levý stehenní sval a na úvod druhé sady přišla o podání. Během druhého gamu si obvaz sundala a srovnala na 2:2. V páté hře za stavu 15:15 se ale české hráčce zasekla noha při doklouzávání a zvrtla si pravý kotník. Spadla a chvilku ležela na antuce na zádech. Zvedla se s pomocí hlavního sudího a musela si nechat nohu zatejpovat.

V očích měla slzy, ale vrátila se do hry za potlesku obecenstva. Prakticky se ale nemohla hýbat. Po podání skákala po zdravé levé noze, v obličeji měla bolestivé grimasy i slzy a na míče do stran nebo za síť nereagovala. Druhý set ztratila 2:6 a po třech hrách třetího skrečovala.

Pětadvacetiletá Muchová přišla mezi novináře o berlích. Stále měla slzy v očích a na otázku, proč zkoušela hrát i se zraněnou nohou dál, v angličtině odvětila: "Dostala jsem nějaké prášky proti bolesti a doufala, že zaberou. Snažila jsem se hrát rychlé míče a doufala, že by to mohlo jít. Ale nešlo." Následně se z tiskové konference omluvila.

Hráčku se skvělou rukou a tenisovým myšlením, které oceňují mnozí odborníci, brzdí v kariéře její tělo. Letošní Roland Garros bylo pro loňskou světovou devatenáctku teprve čtvrtým turnajem sezony. Od loňského US Open doléčovala záda a břišní sval, který si natrhla v lednu cestou do semifinále Australian Open. V roce 2020 dohrávala osmifinále v New Yorku s nataženým stehenním svalem. Zdravotní komplikace mívá od dospívání.

Obhájce titulu Djokovič i rekordman Nadal postoupili do osmifinále

Srb Novak Djokovič prošel na Roland Garros hladce do osmifinále. Obhájce titulu přehrál ve třetím kole Slovince Aljaže Bedeneho 6:3, 6:3, 6:2 a dál na pařížské antuce pokračuje bez ztráty setu. Hladce postoupil i další z favoritů Španěl Rafael Nadal, třináctinásobný šampion vyřadil Nizozemce Botice van de Zandschulpa 6:3, 6:2, 6:4. Oba dlouholetí rivalové se mohou v Paříži utkat už ve čtvrtfinále.

Pětatřicetiletý Djokovič postoupil na Roland Garros do osmifinále potřinácté za sebou. O postup do čtvrtfinále se světová jednička utká s Diegem Schwartzmanem, který ve třech setech vyřadil Grigora Dimitrova z Bulharska. S argentinským tenistou má Djokovič bilanci 6:0, v roce 2017 s ním ale ve 3. kole Roland Garros bojoval o postup v pěti setech.

"Není možné hrát perfektně, ale je třeba snažit se k tomu přiblížit," řekl Djokovič, jenž by rád ziskem titulu vyrovnal Nadalovu rekordní bilanci 21 grandslamových trofejí. "Chci hrát svoji typickou hru, agresivní tenis. Vždycky to nejde, ale dneska to bylo dobré," uvedl po duelu s Bedenem, jenž se po osmiměsíční zdravotní pauze a březnovém návratu na kurty propadl v žebříčku ATP na 195. místo.

Pátý nasazený Nadal, jenž se lednovým triumfem na Australian Open odpoutal v čele historického pořadí od Djokoviče a Rogera Federara, načal výhrou nad Van de Zandchulpem čtvrtou stovku vítězství na grandslamech. Do osmifinále na pařížské antuce postoupil posedmnácté za posledních 18 let, potřinácté to dokázal bez ztráty setu. Jeho dalším soupeřem bude Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Skalp další grandslamové šampionky získala v Paříži Běloruska Aliaksandra Sasnovičová. Po výhře nad vítězkou US Open Britkou Emmou Raducanuovou dnes vyřadila trojnásobnou grandslamovou vítězku Angelique Kerberovou. Německou tenistku porazila 6:4, 7:6.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 6:3, 6:2, Nadal (5-Šp.) - Van de Zandschulp (26-Niz.) 6:3, 6:2, 6:4, Auger-Aliassime (9-Kan.) - Krajinovič (Srb.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 7:5, Schwartzman (15-Arg.) - Dimitrov (18-Bulh.) 6:3, 6:1, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Anisimovová (27-USA) - Muchová (ČR) 6:7 (7:9), 6:2, 3:0 skreč, Fernandezová (17-Kan.) - Bencicová (14-Švýc.) 7:5, 3:6, 7:5, Gauffová (18-USA) - Kanepiová (Est.) 6:3, 6:4, Sasnovičová (Běl.) - Kerberová (21-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), Mertensová (31-Belg.) - Gračovová (Rus.) 6:2, 6:3, Trevisanová (It.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 6:4.