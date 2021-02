Muchová otočila zápas a je v semifinále Australian Open

Česká tenistka Karolína Muchová (vpravo) přijímá gratulaci od Ashleigh Bartyové k postupu do semifinále Australian Open.

Česká tenistka Karolína Muchová (vpravo) přijímá gratulaci od Ashleigh Bartyové k postupu do semifinále Australian Open. ČTK/AP/Andy Brownbill

Melbourne - Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do grandslamového semifinále. Česká tenistka se do něj dostala po dalším obratu na Australian Open a navíc v duelu se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. S Australankou ve čtvrtfinále v Melbourne prohrávala už 1:6 a 0:2, ale po ošetření zápas ovládla a skoro dvouhodinové klání vyhrála 1:6, 6:3 a 6:2. Její další soupeřkou bude Američanka Jennifer Bradyová. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková porazily chorvatsko-srbský pár Darija Juraková a Nina Stojanovičová 3:6, 6:2, 6:4 a poprvé si zahrají na Australian Open o titul.

Muchová zpočátku chybovala a soustředěné favoritce nestačila. Za 16 minut prohrávala 0:5 a po další čtvrt hodině 0:2 ve druhém setu. Za stavu 1:2 se nechala ošetřit v útrobách Areny Roda Lavera. "Točila se mi hlava, měla jsem pocit, že jsem ztracená. Změřili mi tlak, trošku mě zchladili ledem a pomohlo mi to," uvedla česká tenistka po utkání v rozhovoru na kurtu s Jimem Courierem.

Na kurt se vrátila jako jiná hráčka. Najednou měla více energie, hrála pestře a z míry vyvedená Bartyová začala spěchat a chybovat. Po pauze už Muchová ztratila jen tři gamy, předvedla perfektní lob, dobré voleje a výbornou mezihru. "Snažila jsem se hrát rychleji a chodit k síti, což bylo v závěru klíčové," konstatovala.

Za stavu 5:2 ve třetím setu podávala na postup. Odvrátila nejprve tři brejkboly a při prvním mečbolu napálila eso. "Bylo to náročné ukončit, ale snažila jsem se na to nemyslet, jen na každý míč. Mám radost, že jsem to dokázala," řekla.

Potřetí za sebou tak předvedla obrat, i když v předchozích zápasech šlo vždy o vývoj v setu. S krajankou Karolínou Plíškovou vyhrála druhý set ze stavu 0:5 a v osmifinále s Belgičankou Elise Mertensovou první poté, co ztrácela 0:4.

Ve čtvrtečním boji o finále se střetne s dvaadvacátou nasazenou Bradyovou, která v americkém souboji zdolala Jessicu Pegulaovou 4:6, 6:2 a 6:1. "Pokusím se co nejlépe zregenerovat a těším se," řekla Muchová.

Čtyřiadvacetiletá olomoucká rodačka byla na grandslamu dosud nejdále ve čtvrtfinále, kam postoupila předloni na trávě ve Wimbledonu.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří třetí nasazená Naomi Ósakaová z Japonska a Američanka Serena Williamsová, která touží po rekordním 24. grandslamovém titulu a prvním od triumfu v Melbourne v roce 2017.

Krejčíková a Siniaková jsou v Melbourne ve finále čtyřhry

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková mají na dosah třetí společný grandslamový titul ve čtyřhře. Po triumfech na Roland Garros a ve Wimbledonu před třemi lety jsou poprvé ve finále Australian Open. Turnajové trojky se v Melbourne do boje o trofej dostaly po semifinálové výhře 3:6, 6:2 a 6:4 nad chorvatsko-srbským párem Darija Juraková a Nina Stojanovičová.

Finále čtyřhry žen je na pořadu v pátek a české hráčky v něm narazí na druhé nasazené Belgičanku Elise Mertensovou s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Krejčíková a Siniaková, které zvítězily na přípravném turnaji v Melbourne před startem úvodního grandslamu sezony, vyhrály semifinále za hodinu a 55 minut.

Ve finále dámského debla loni neuspěla Barbora Strýcová. Titul na Australian Open naposledy získala Lucie Šafářová, která v roce 2017 slavila s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Společně zde uspěly i o dva roky dříve.

Krejčíková po úspěchu v semifinále vybojovala výhru i ve smíšené čtyřhře. V páru s Američanem Rajeevem Ramem, s kterým turnaj vyhrála v roce 2019, porazili ve čtvrtfinále Gabrielu Dabrowskou z Kanady a Chorvata Mateho Paviče 7:6 a 6:3.

Ruské čtvrtfinále na Australian Open vyhrál Medveděv

Ruský souboj ve čtvrtfinále Australian Open ovládl Daniil Medveděv a po výhře 7:5, 6:3 a 6:2 nad Andrejem Rubljovem postoupil do semifinále. Jeho dalším soupeřem v Melbourne bude vítěz zápasu mezi druhým hráčem světa Rafaelem Nadalem ze Španělska a šestkou Stefanosem Tsitsipasem z Řecka.

Čtvrtý hráč světa Medveděv nedal krajanovi šanci a s přehledem si za dvě hodiny a šest minut zajistil postup. Pětadvacetiletý Rus nad Rubljovem vyhrál čtvrtý vzájemný zápas za sebou a navíc prodloužil svou vítěznou sérii, která se táhne od října, o 19. utkání.

Medveděv je v semifinále grandslamu potřetí. Předloni na US Open došel až do finále, loni ve Flushing Meadows v semifinále vypadl. Mezi poslední čtveřicí tenistů na turnaji Medveděv doplnil sedmadvacetiletého krajana Aslana Karaceva, který se do semifinále senzačně dostal při premiéře v hlavní soutěži grandslamu.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (4-Rus.) - Rubljov (7-Rus.) 7:5, 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Muchová (25-ČR) - Bartyová (1-Austr.) 1:6, 6:3, 6:2, Bradyová (22-USA) - Pegulaová (USA) 4:6, 6:2, 6:1.

Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Juraková, Stojanovičová (Chorv./Srb.) 3:6, 6:2, 6:4, Mertensová, Sabalenková (2-Belg./Běl.) - Melicharová, Schuursová (4-USA/Niz.) 7:5, 6:4.

Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Ram (6-ČR/USA) - Dabrowská, Pavič (3-Kan./Chorv.) 7:6 (7:3), 6:3.