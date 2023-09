Muchová nastoupí ve čtvrtfinále US Open v noci na středu

Tenisový turnaj US Open, 3. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová.

New York - Tenistka Karolína Muchová se v noci na středu střetne s Rumunkou Soranou Cirsteaovou o premiérový postup do semifinále US Open. Nasazená desítka a finalistka letošního Roland Garros se pokusí na newyorském betonu vylepšit dosavadní maximum a zastavit nečekané tažení přemožitelky Kazašky Jeleny Rybakinové a Švýcarky Belindy Bencicové. S Cirsteaovou se utká popáté v kariéře a počtvrté v sezoně. Bilanci proti ní má tří výher a jedné porážky.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce je ve čtvrtfinále US Open poprvé. Mezi osm nejlepších na grandslamu se dostala popáté, vedle letošního finále na Roland Garros hrála také dvakrát čtvrtfinále Wimbledonu a před dvěma lety se probojovala do semifinále Australian Open.

Muchová potvrzuje formu a může získat desáté vítězství z posledních 11 zápasů. Před US Open se dostala do finále v Cincinnati a je blízko premiérové účasti na Turnaji mistryň. I vzhledem k výkonům na Roland Garros se s ní v New Yorku počítá jako se spolufavoritkou. Její zápas na kurtu Louise Armstronga je na programu od 1:00 SELČ.

Úterní program zahájí duel mezi Američankou Cori Gauffovou a Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. Poté nastoupí Srb Novak Djokovič, který v boji o semifinále vyzve domácího Taylora Fritze. Trojnásobný vítěz turnaje Djokovič živí šanci na rekordní 24. grandslamový titul.

Úterní program tenisového US Open:

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Ostapenková (20-Lot.) - Gauffová (6-USA), Djokovič (2-Srb.) - Fritz (9-USA), 1:00 Muchová (10-ČR) - Cirsteaová (30-Rum.), Tiafoe (10-USA) - Shelton (USA).