Muchová na US Open vyřadila Venus Williamsovou

New York - Tenistka Karolína Muchová porazila na US Open Venus Williamsovou z USA 6:3, 7:5 a dvojnásobné vítězce turnaje uštědřila premiérovou porážku v prvním kole newyorkského grandslamu. V turnaji hraném bez fanoušků skončili Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková i Jiří Veselý.

Siniaková nestačila na Kaiu Kanepiovou a Estonce podlehla hladce 1:6 a 2:6. Jediný český muž ve dvouhře neproměňoval brejkboly, využil pouze jeden z devíti, a s Francouzem Corentinem Moutetem prohrál po setech 4:6, 4:6 a 5:7. Kristýna Plíšková podávala ve druhém setu utkání s osmnáctou nasazenou Donnou Vekičovou z Chorvatska na výhru, ale nakonec prohrála 6:3, 6:7 a 4:6.

Dvacátá nasazená Muchová vzala Venus Williamsové v každém setu dvakrát servis. Ve druhém sice prohrávala 1:3 a 3:5, ale dokázala sadu otočit a Venus nepomohla ani podpora její mladší sestry Sereny v prázdném hledišti centrkurtu.

"Ani nevím, jak jsem druhý set otočila. Snažila jsem se udržet koncentraci, soustředit se na servis a nenechat se rozhodit stavem. Od začátku jsem chtěla být uvolněná, hrát svoji hru a jsem moc ráda, že jsem těžký duel zvládla. Zase získávám sebedůvěru ve své údery a nabírám sebejistotu," řekla Muchová v rozhovoru na kurtu. Její další soupeřkou bude 110. hráčka světa Anna Kalinská z Ruska.

Venus Williasová hrála hlavní soutěž US Open po dvaadvacáté, čímž překonala rekord Martiny Navrátilové. Všech předešlých jednadvacet duelů prvního kola ve Flushing Meadows zvládla, ale tentokrát s Muchovou prohrála.

Třetí nasazená Serena Williamsová z USA, která usiluje o čtyřiadvacátý grandslamový titul, zdolala krajanku Kristie Ahnovou 7:5 a 6:3.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Moutet (Fr.) - Veselý (ČR) 6:4, 6:4, 7:5, Medveděv (3-Rus.) - Delbonis (Arg.) 6:1, 6:2, 6:4, Berrettini (6-It.) - Soeda (Jap.) 7:6 (7:5), 6:1, 6:4, Bautista (8-Šp.) - Sandgren (USA) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3), Dimitrov (14-Bulh.) - Paul (USA) 6:4, 6:3, 6:1, Auger-Aliassime (15-Kan.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), Minaur (21-Austr.) - Martin (SR) 6:4, 6:3, 7:5, Millman (Austr.) - Basilašvili (22-Gruz.) 6:1, 6:4, 6:4, Evans (23-Britain.) - Wild (Braz.) 6 2, 6:1, 7:6 (7:5), Raonic (25-Kan.) - Mayer (Arg.) 6:3, 6:2, 6:3, Wolf (USA) - Pella (29-Arg.) 6:2, 0:6, 6:3, 6:3, Čilič (31-Chorv.) - Kudla (USA) 6:7 (3:7), 3:6, 7:5, 7:5, 6:3, Pospisil (Kan.) - Kohlschreiber (Něm.) 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3), Gombos (SR) - Albot (Mold.) 6:4, 6:1, 6:4, Barrére (Fr.) - Daniel (Jap.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:1, Carballés - F. López (oba Šp.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:3, Kecmanovič (Srb.) - Mager (It.) 6:4, 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:2, Fucsovics (Maď.) - Dellien (Bol.) 6:3, 6:3, 6:1, Escobedo (USA) - Majchrzak (Pol.) 7:6 (7:3), 6:2, 6:3, Gasquet (Fr.) - Karlovič (Chorv.) 7:6 (7:0), 7:6 (7:4), 6:1, O'Connell (Australia.) - Djere (Srb.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 6:4, Tiafoe (USA) - Seppi (It.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:5, Humbert (Fr.) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:4, 6:3, Caruso (It.) - Duckworth (Austr.) 4:6, 7:5, 7:5, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (20-ČR) - V. Williamsová (USA) 6:3, 7:5, Vekičová (18-Chorv.) - Kristýna Plíšková (ČR) 3:6, 7:6 (8:6), 6:4, Kanepiová (Est.) - Siniaková (ČR) 6:1, 6:2, S. Williamsová (3-USA) - Ahnová (USA) 7:5, 6:3, Sabalenková (5-Běl.) - Dodinová (Fr.) 7:6 (7:1), 6:4, Keysová (7-USA) - Babosová (Maď.) 6:1, 6:1, Sakkariová (15-Řec.) - Vögeleová (Švýc.) 6:3, 3:6, 7:5, Alexandrovová (21-Rus.) - Clijstersová (Belg.) 3:6, 7:5, 6:1, Stephensová (26-USA) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:3, Džabúrová (27-Tun.) - Kawaová (Pol.) 6:2, 7:6 (8:6), Šwiateková (Pol.) - Kuděrmětovová (29-Rus.) 6:3, 6:3, Cornetová (Fr.) - Davisová (USA) 6:3, 1:6, 6:0, Fernandezová (Kan.) - Zvonarevaová (Rus.) 6:4, 7:5, Kalinská (Rus.) - Stojanovičová (Srb.) 6:4, 6:3, Azarenková (Běl.) - Haasová (Rak.) 6:1, 6:2, Bolsovová (Šp.) - Teichmannová (Švýc.) 7:6 (7:3), 6:2, Govorcovová (Běl.) - Muhammadová (USA) 6:1, 6:2, Tigová (Rum.) - Naraová (Jap.) 6:1, 6:0, McNallyová (USA) - Kužmová (SR) 6:4, 6:1, Peraová (USA) - Dijasová (Kaz.) 7:6 (7:4), 6:0, Vickeryová - Townsendová (obě USA) 6:2, 6:4.