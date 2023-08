Muchová, Kvitová, Menšík a Veselý prošli na US Open do 2. kola, Lehečka neuspěl

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 28. srpna 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová v utkání proti Američance Storm Hunterové.

New York - Tenisté Jakub Menšík, Jiří Veselý, Karolína Muchová a Petra Kvitová postoupili do druhého kola US Open. Turnajová desítka Muchová vyřadila 6:4 a 6:0 Australanku Storm Hunterovou, nasazená jedenáctka Kvitová si poradila se Španělkou Cristinou Bucsaovou poměrem 6:1, 7:6. Sedmnáctiletý Menšík porazil při svém grandslamovém debutu Gregoirea Barréreho z Francie 6:4, 4:6, 7:6 a 6:2 a Veselý udolal dalšího Francouze Enza Couacauda v pěti setech 5:7, 6:3, 6:2, 3:6 a 6:4.

Naopak nečekaně skončil devětadvacátý hráč světa Jiří Lehečka, který podlehl Aslanu Karacevovi třikrát 3:6. Linda Fruhvirtová prohrála hladce s domácí Danielle Collinsovou 2:6 a 0:6 a Kateřina Siniaková nestačila na Annu Kalinskou z Ruska 4:6 a 2:6.

Sedmadvacetiletá Muchová začala utkání brejkem, ale ve čtvrtém gamu podání sama ztratila. Totéž se opakovalo po jejím dalším brejku na 4:3, následně světová desítka prorazila soupeřčin servis potřetí a set už pak získala.

Druhá sada byla jednoznačná, od stavu 0:3 nezískala hráčka druhé světové stovky Hunterová ani fiftýn. Po více než hodině Muchová, jejíž maximem na US Open je čtvrté kolo z roku 2020, v premiérovém vzájemném utkání proměnila první mečbol. Ve druhém kole ji čeká Polka Magdalena Frechová.

"První kola jsou vždy zrádná, takže jsem se snažila soustředit na sebe a svou hru. Jsem ráda, jak jsem ukončila druhý set na servisu. Hrála jsem dobré výměny, šla jsem si za body. Mám ze svého výkonu radost," řekla na tiskové konferenci Muchová.

"To, že jsem sehrála před US Open dobré turnaje, mi pomohlo v sebedůvěře. Na kurtu jsem se cítila dobře. Tady je to sice nový turnaj a začíná se od nuly, ale snažila jsem se si opakovat, že se musím soustředit na sebe a svou hru," doplnila Muchová, jenž v generálce na US Open postoupila do finále v Cincinnati.

Třiatřicetiletá Kvitová prošla do 2. kola v New Yorku podvanácté za sebou. První set proti 65. hráčce světa Bucsaové získala díky čtyřem brejkům za 35 minut a ve druhé sadě vedla už 5:2. Obhájkyně loňského osmifinále si ale závěr zkomplikovala a utkání dospělo do zkrácené hry. Po vyrovnaném průběhu si Kvitová vypracovala první mečbol, který vzápětí proměnila. V další fázi narazí na bývalou světovou jedničku Caroline Wozniackou z Dánska, která se vrátila po mateřské přestávce. Obě hráčky se utkají popatnácté, lepší bilanci má zatím Kvitová (8:6).

Talentovaný Menšík vyřadil 59. hráče světa Barréreho po více než třech hodinách. V duelu si pomohl 13 esy a zahrál 45 vítězných míčů. V zápase přišel dvakrát o servis, soupeře brejknul čtyřikrát.

Český teenager navázal na povedenou kvalifikaci, v níž vyřadil Itala Fabia Fogniniho, Švýcara Leandra Riediho a krajana Zdeňka Koláře. V příštím kole Menšík vyzve jiného Francouze Titouana Drogueta.

Postup slavil také třicetiletý Veselý, který se do hlavní soutěže dostal díky chráněnému žebříčku. Francouzského kvalifikanta Couacauda udolal za tři hodiny a 18 minut. Zaznamenal 23 es a 59 vítězných míčů. Do druhého kola US Open prošel poprvé od roku 2016 a narazí na Argentince Francisca Cerúndola.

Neuspěl naopak Lehečka. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi nenavázal na dobrou formu z minulého týdne a čerstvou finálovou účast z turnaje ve Winston-Salemu a 77. hráči světa Karacevovi podlehl za více než dvě hodiny. Česká mužská jednička doplatila v utkání na 29 nevynucených chyb, soupeři také nabídla 14 brejkbolů.

Lehečka na betonových dvorcích ve Flushing Meadows nevylepšil své maximum, hned na úvod hlavní soutěže vypadl i vloni. Český hráč zaznamenal nejhorší grandslamový výsledek v sezoně. Vedle čtvrtfinále Australian Open a osmifinále Wimbledonu se dostal do druhého kola na Roland Garros.

Osmnáctiletá Fruhvirtová uhrála proti Collinsové jen dva gamy, ve druhé sadě dostala "kanára". Naposledy zvítězila před dvěma měsíci v kvalifikaci v Eastbourne, od té doby si připsala sedm porážek za sebou.

"Nešťastný los. Ona má dny, kdy jí všechno spadne do kurtu, jindy zkazí každý druhý balon. Dnes bohužel přišla první varianta. Moc jsem s tím dělat nemohla," citoval Fruhvirtovou iDnes.cz. "Nikomu není příjemné, když prohrává, ale musím makat dál. Ráno se probudím a jdu na trénink, práce nikdy nekončí. Mám před sebou ještě hodně let a hodně zápasů," doplnila osmnáctiletá hráčka.

Dohrála také Siniaková, která v duelu s Kalinskou doplatila na 35 nevynucených chyb a šest ztracených servisů. Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové prohrála šestý zápas po sobě a letos vypadla na grandslamu potřetí v prvním kole. Přes úvodní fázi prošla jen ve Wimbledonu.

Šwiateková vykročila suverénně za obhajobou titulu na US Open, Rune vypadl

Světová jednička Iga Šwiateková z Polska zahájila obhajobu loňského titulu na US Open jednoznačným vítězstvím 6:0, 6:1 nad Švédkou Rebeccou Petersonovou. Favoritka se na hlavním kurtu Arthura Ashe nezdržela ani hodinu. Čtvrtý nasazený Dán Holger Rune vypadl po prohře 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 se Španělem Robertem Carballésem už v 1. kole.

Dvaadvacetiletá Šwiateková vyhrála prvních sedm gamů zápasu, celkem pětkrát vzala soupeřce servis a za 58 minut proměnila druhý mečbol. V druhém kole se čtyřnásobná grandslamová šampionka střetne s Australankou Darjou Savilleovou.

O první překvapení newyorského turnaje se postarala španělská tenistka slovenského původu Rebeka Masárová, jež vyřadila světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka. Semifinalistka turnaje z roku 2021 prohrála 4:6, 4:6 a neuspěla v 1. kole grandslamu potřetí za sebou.

Otáčet nepříznivý vývoj musela šestá nasazená Američanka Cori Gauffová. Proti Němce Lauře Siegemundové prohrála první set, hned úvodu druhé sady ale získala brejk ve hře, která trvala šestadvacet minut. Gauffová v ní využila osmý brejkbol, později srovnala a za podpory fanoušků dotáhla po necelých třech hodinách duel k postupu. Finálová přemožitelka Karolíny Muchové z nedávného turnaje v Cincinnati nakonec vyhrála 3:6, 6:2, 6:4.

Poprvé po více než dvou letech zvládl úvodní zápas na turnaji velké čtyřky Dominic Thiem z Rakouska. Šampion US Open 2020, jehož kariéru zbrzdily zdravotní problémy, porazil 6:3, 6:2, 6:4 pětadvacátého nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.

Do 2. kola prošel hladce domácí Američan Taylor Fritz. Nasazená devítka smetla za hodinu a 21 minut krajana Stevea Johnsona 6:2, 6:1, 6:2. Ve třech setech postoupil i sedmý nasazený Řek Stefanos Tsitsipas, který vyřadil Kanaďana Milose Raonice 6:2, 6:3, 6:4.

Dohrál naopak Sebastian Korda. Syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy nestačil po takřka čtyř a půl hodinách na Maďara Martona Fucsovicse poměrem 6:7, 6:4, 6:7, 6:4, 4:6.

Dvacetiletý Rune, který je na žebříčku čtvrtý, udělal v souboji s o deset let starším Carballésem 42 nevynucených chyb, celkem sedmkrát ztratil servis. Španělský tenista, jemuž patří 63. příčka, zdolal soupeře z elitní desítky poprvé po 13 porážkách. Během tří účastí v New Yorku vyhrál Rune jediný ze čtyř zápasů.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Menšík (ČR) - Barrére (Fr.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:1), Veselý (ČR) - Couacaud (Fr.) 5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 6:4, 6:2, Karacev (Rus.) - Lehečka (ČR) 6:3, 6:3, 6:3, Fritz (9-USA) - Johnson (USA) 6:2, 6:1, 6:2, Paul (14-USA) - Travaglia (It.) 6:2, 6:3, 4:6, 6:1, Droguet (Fr.) - Musetti (18-It.) 6.3, 0:6, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, F. Cerúndolo (20-Arg.) - Svajda (USA) 5:7, 6:4, 6:4, 6:3, Eubanks (28-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:4, 0:6, 6:4, Fucsovics (Maď.) - Korda (31-USA) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, Hijikata (Austr.) - Kotov (Rus.) 7:5, 5:7, 6:3, 7:5, Zapata (Šp.) - Quinn (USA) 6:4, 6:4, 6:3, Varillas (Peru) - Kecmanovič (Srb.) 1:6, 7:5, 7:5, 6:4, Safiullin (Rus.) - Cecchinato (It.) 6:4, 6:2, 6:0, Ruud (5-Nor.) - Nava (USA) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), Tiafoe (10-USA) - Tien (USA) 6:2, 7:5, 6:1, Djere (32-Srb.) - Nakashima (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Čang Č'-čen (Čína) - Wolf (USA) 7:5, 7:5, 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, Thiem (Rak.) - Bublik (25-Kaz.) 6:3, 6:2, 6:4, Shelton (USA) - Cachín (Arg.) 1:6, 6:3, 6:2, 6:4, Ofner (Rak.) - Borges (Portug.) 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, Carballés (Šp.) - Rune (4-Dán.) 6:3, 4:6, 6:3, 6:2, Davidovich (21-Šp.) - Giron (USA) 6:4, 6:4, 6:2, Mannarino (22-Fr.) - Watanuki (Jap.) 7:5, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, Marozsan (Maď.) - Gasquet (Fr.) 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:7 (1:7), 6:2, J. M. Cerúndolo (Arg.) - Ivaška (Běl.) 2:6, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:3, Tsitsipas (7-Řec.) - Raonic (Kan.) 6:2, 6:3, 6:4, McDonald (USA) - Auger-Aliassime (15-Kan.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:1, 6:4, Gaston (Fr.) - Šimabukuro (Jap.) 6:2, 6:1, 7:6 (7:4), Stricker (Švýc.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3, Bonzi - Halys (oba Fr.) 5:7, 6:4, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (10-ČR) - Hunterová (Austr.) 6:4, 6:0, Kvitová (11-ČR) - Bucsaová (Šp.) 6:1, 7:6 (7:5), Kalinská (Rus.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:2, Collinsová (USA) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:0, Frechová (Pol.) - Navarrová (USA) 7:6 (12:10), 1:6, 6:2, Schmiedlová (SR) - Baindlová (Ukr.) 6:4, 3:6, 6:3, Davisová (USA) - Koviničová (Č. Hora) 6:2, 6:2, Azarenková (18-Běl.) - Ferrová (Fr.) 6:1, 6:2, Savilleová (Austr.) - Ngounoueová (USA) 6:0, 6:2, Townsendová (USA) - Gračovová (Rus.) 6:4, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Petersonová (Švéd.) 6:0, 6:1, Masárová (Šp.) - Sakkariová (8-Řec.) 6:4, 6:4, Bencicová (15-Švýc.) - Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4, Peraová (USA) - Kuděrmětovová (16-Rus.) 7:5, 6:4, Sorribesová (Šp.) - Kalininová (28-Ukr.) 6:4, 7:5, Rybakinová (4-Kaz.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:1, Haddadová Maiaová (19-Braz.) - Stephensová (USA) 6:2, 5:7, 6:4, Juvanová (Slovin.) - Cocciarettová (29-It.) 6:2, 7:5, Ču Lin (Čína) - Šarífová (Eg.) 6:3, 7:5, Miyazakiová (Brit.) - Betovová (Rus.) 6:3, 6:3, Wang Sin-jü (Čína) - Volynetsová (USA) 6:3, 6:4,Bradyová (USA) - Birrellová (Austr.) 6:3, 7:6 (7:4), Wang Si-jü (Čína) - Hrunčáková (SR) 4:6, 6:3, 7:6 (10:6), Tomljanovicová (Austr.) - Udvardyová (Maď.) 3:6, 6:2, 6:4, Ostapenková (20-Lot.) - Paoliniová (It.) 6:2, 4:6, 6:1, Linetteová (24-Pol.) - Sasnovičová (Běl.) 6:3, 6:1, Mertensová (32-Belg.) - Björklundová (Švéd.) 3:6, 6:3, 7:6 (10:3), Cirsteaová (30-Rum.) - Dayová (USA) 6:2, 6:3, M. Andrejevová (Rus.) - Gadecká (Austr.) 1:6, 6:3, 6:4, Avanesjanová (Rus.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 1:6, 6:4.