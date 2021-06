Muchová konečně podává naplno a ráda si na trávě 'hraje'

Londýn - Prakticky většinu sezony trápil tenistku Karolínu Muchovou natržený břišní sval. Až nyní ve Wimbledonu se mohla konečně opřít do servisu a s pomocí své pestré hry na trávě, na které si ráda s míčkem hraje, postoupila do druhého kola.

Předloni na sebe Muchová upoutala právě v All England Clubu pozornost. Postupem do čtvrtfinále nastartovala svůj vzestup mezi elitu. "Mám odsud jen dobré vzpomínky, byl to můj průlomový turnaj. Na trávě si to užívám. Miluji to tady," řekla tenistka.

Loni se ale Wimbledon kvůli koronaviru nekonal, a tak se do All England Clubu podruhé v kariéře podívala až nyní. S trenérem Davidem Kotyzou, který dovedl ke dvěma wimbledonským vavřínům Petru Kvitovou, přijeli minulý čtvrtek. "Nebyli tu žádní lidé. A když jdete klubem, dýchají na vás historie a tradice na každém rohu. Je to prostě speciální," řekla Muchová.

Na letošním Australian Open se zaskvěla postupem do semifinále, ale v Melbourne dohrávala s natrženým břišním svalem. Od té doby vynechávala turnaje a hrála s omezením. "Břišní sval teď drží a mohla jsem naplno servírovat, což jsem ještě tenhle rok nemohla. Nechci to zakřiknout, ale držím a nemám žádné větší zranění. Zatím super," hlásila po výhře v 1. kole Wimbledonu.

Na zápas si musela kvůli změnám v programu zaviněným deštěm počkat. S Číňankou Čang Šuaj měly hrát v úterý, ale duel byl o den odsunut. "Nevadilo mi to. Spíš jsme byli rádi, že jsme si mohli jeden den navíc zatrénovat a zvyknout si na trávu, protože přeci jen jsem se v Praze připravovala na betonu. Jediná nevýhoda je, že hraju hned ve čtvrtek, ale jinak úplně v pohodě."

Od zmíněného předloňského představení ve Wimbledonu se o Muchové říká, že by měla na trávě uspět. "Snažím se očekávání tlumit, protože když je mám, sráží mě ten pocit, než aby mi pomohl," řekla olomoucká rodačka. "Pořád je to tráva. Na ní můžete vyhrát i prohrát s kýmkoliv."

Hru na trávě ale má ráda. "Sedí mi. Baví mě na ní hrát si s míčem, použít slice, náběhy na síť. V tom mi sedí, ale nejsem určitě jediná. Takže se snažím přistupovat k tomu zodpovědně, jednou jsem tady zahrála dobře, ale to neznamená, že to tak bude vždycky," pronesla Muchová, jejíž příští soupeřkou bude Italka Camila Giorgiová. "Další těžký los," řekla česká tenistka.