Muchová by z druhých týdnů na grandslamu ráda udělala rutinu

Londýn - Počtvrté v kariéře se tenistka Karolína Muchová dostala na grandslamu do osmifinále a ráda by, aby se z toho stalo pravidlo. Ve Wimbledonu je v druhém týdnu i při své druhém startu na trávě v All England Clubu, z čehož má radost.

Poprvé se do druhého grandslamového týdne dostala předloni právě ve Wimbledonu a vypadla ve čtvrtfinále. Čtvrté kolo si zahrála i loni na US Open a letos došla na Australian Open dokonce až do semifinále. "Ráda bych si na to zvykla, aby to byla rutina se dostat do druhého týdne, ale neberu to jako samozřejmost," řekla čtyřiadvacetiletá Muchová novinářům.

Ještě větší radost měla z toho, že je ve druhém týdnu oblíbeného Wimbledonu. "Že se mi povedly vyhrát tři zápasy. Je za tím dost práce a tady je to speciální," řekla Muchová.

Před cestou do Wimbledonu se Muchové nepovel turnaj v Berlíně. Vypadla v prvním kole a mentálně byla dole. "Chtěla jsem se sbalit a jet domů, ale zůstali jsme tam s mým fyziem a trochu jsme pracovali. Odvedli jsme tam dobrou práci," pronesla olomoucká rodačka.

Ve Wimbledonu se chytla a ve třetím kole přetlačila finalistku antukového Roland Garros Anastasii Pavljučenkovovou z Ruska 7:5 a 6:3. "Jsem ráda, že se mi tady povedly všechny tři zápasy vyhrát. Jsem ráda, že se mi to tady povedlo zlomit a posbírat pár výher," řekla.

Po utkání s Pavljučenkovovou uvedla, že se na kurtu necítila dobře. "Nic velkého. Spíš jsem měla v hlavě hodně věcí. Dělali jsme nějaké změny v týmu. Pak nějaké soukromé záležitosti, které bych radši moc nerozebírala," řekla svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy.

Za stavu 2:2 v prvním setu byl zápas přerušen. A dešťová pauza dlouhá hodinu a tři čtvrtě Muchové i prospěla. "Nezačala jsem podle svých představ, takže jsem to vzala jako šanci na restart a šla zase s chutí do toho," řekla. Během přestávky se mimo jiné najedla i se prospala. "Na dvacet minut jsem usnula, což bylo fajn, protože jsem ráno brzo vstávala."

Důležitý moment zvládla ve druhém setu. Prohrávala 0:2 a Ruska vedla při svém servisu 40:15. Eso Pavljučenkovové ale na žádost Muchové nebylo, což ukázalo jestřábí oko. "Viděla jsem míček v autu, ale předchozí moje challenge nebyly úplně nejlepší. Nebyla jsem si jistá. Ale moc mi pomohlo, že jsem ji brejkla a potom jsem si podržela servis a vyrovnala, což bylo důležité."

Po Italce Kamile Giorgiové a Pavljučenkovové narazí i ve třetím kole na hráčku, která se snaží hrát rychle a agresivně. Její soupeřkou bude Španělka Paula Badosaová. "Na trávě to je těžší, když soupeřka hraje rychle a míče po povrchu sjíždí. Ale určitě se dá taktika přizpůsobit. Umím zareagovat. Taky dovedu zahrát rány, změnit rytmus," řekla Muchová.