Muchová bude hrát o čtvrtfinále US Open s Azarenkovou

New York - Až do pozdního odpoledne newyorského času si tenistka Karolína Muchová počká v pondělí na své osmifinále grandslamového US Open. O postup bude hrát s Běloruskou Viktorií Azarenkovou v posledním utkání na kurtu Louise Armstronga a nejdříve od 23:00 SELČ, tedy od 17:00 místního času.

Dvacátá nasazená Muchová se s bývalou světovou jedničkou Azarenkovou dosud nestřetla. "Už je to přeci jen čtvrté kolo, takže se nedá čekat, že by to bylo lehké," řekla po poslední výhře na US Open Muchová, která by si postupem do čtvrtfinále vyrovnala grandslamové maximum z loňského Wimbledonu.

Jednatřicetiletá Azarenková je v nejlepší formě od porodu syna v roce 2016. Na US Open došla v minulosti dvakrát do finále, dva triumfy má z Australian Open. S Češkami má Běloruska pozitivní bilanci 36 výher a 17 porážek.

Pondělní program US Open (SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Sakkariová (15-Řec.) - S. Williamsová (3-USA), Auger-Aliassime (15-Kan.) - Thiem (2-Rak.), 1:00 Tiafoe (USA) - Medveděv (3-Rus.), Mertensová (16-Belg.) - Keninová (2-USA).

Kurt Louise Armstronga: 17:00 Pospisil (Kan.) - De Minaur (21-Austr.), Cornetová (Fr.) - Pironkovová (Bulh.), Berrettini (6-It.) - Rubljov (10-Rus.), nejdříve 23:00 Muchová (20-ČR) - Azarenková (Běl.).