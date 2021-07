Muchová a Krejčíková prošly do osmifinále Wimbledonu

Londýn - Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily do osmifinále Wimbledonu. Vítězka pařížského grandslamu Krejčíková porazila ve třetí kole Anastasiji Sevastovovou z Lotyšska 7:6, 3:6, 7:5 a Muchová si v utkání i s dešťovou pauzou poradila s finalistkou Roland Garros Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska 7:5 a 6:3. Soupeřkou Krejčíkové bude světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, která porazila 6:3 a 7:5 Kateřinu Siniakovou.

Krejčíková vydřela postup přes Sevastovovou za dvě a půl hodiny. Turnajová čtrnáctka v prvním setu třikrát smazala brejk soupeřky a tie-break získala 7:1. Ve druhém setu ztratila jako jediná podání v šesté hře a před třetím se došla do šatny převléknout.

V rozhodující sadě si obě hráčky držely jistě servis. Krejčíková se za stavu 6:5 dostala při podání Lotyšky do vedení 40:15. Při prvním mečbolu poslala míč do autu, ale při druhém naběhla po kratším úderu soupeřky k síti a Sevastovová napálila míč do pásky.

"Jak padl mečbol, byla jsem nadšená," řekla Krejčíková, jež bojovala se soupeřkou a zároveň s vlastním tělem. "Není to spojené s ničím v turnaji, ale s tím, co se u holek každý měsíc děje. S tím se nedá bojovat, člověk to musí nějak přežít. Nejraději bych se viděla v posteli, ležela bych a nic bych nedělala. Bylo to strašně náročný a jsem hodně vyčerpaná."

Předloňská čtvrtfinalistka Wimbledonu Muchová v obou setech prohrávala s Pavljučenkovovou 0:2, ale pokaždé srovnala na 2:2. V první sadě byl za tohoto stavu zápas na hodinu a tři čtvrtě přerušen kvůli dešti. Po návratu Muchová ztrácela 2:4, ale vývoj otočila a set získala.

Ve druhém Muchová opět po pomalém začátku nepanikařila a hrála pestře. Zařazovala čopy i náběhy k síti a dobře returnovala. Zápas uzavřela po chybě soupeřky.

"Vyhrála jsem ve dvou (setech), což je dobré, ale nebyl to můj den. Necítila jsem se nejlépe. Nešel mi servis, forhend ani bekhend, ale snažila jsem se na to nesoustředit a soustředila se na to, jak dát míč přes síť. Snažila jsem se udržet hlavu pozitivně," řekla Muchová a doplnila: "Tohle člověka možná posílí mentálně, ale budu se snažit zapomenout na dnešní svoji hru."

Letošní semifinalistka Australian Open Muchová bude o čtvrtfinále hrát se Španělkou Paulou Badosaovou, nedávnou čtvrtfinalistkou z Paříže.

Siniaková ztratila na centrkurtu s Bartyovou prvních sedm výměn, ale od té doby byla favoritce vyrovnanou soupeřkou. Dokázala ustát nepříjemné bekhendové čopy a držela se ve výměnách, ale proměnila jen dva ze sedmi brejkbolů. V koncovce druhého setu si Bartyová po třech esech vybojovala první mečbol, ale Krejčíková ho odvrátila a srovnala na 5:5. Vzápětí počtvrté v utkání přišla o podání a poté při servisu Bartyové poslala míč při druhém mečbolu do autu.

V osmifinále dvouhry Wimbledonu jsou letos tři české tenistky. Krejčíková a Muchová doplnily ve čtvrtém kole Karolínu Plíškovou, která postoupila v pátek.

Kerberová otočila duel se Sasnovičovou, dál jde i Federer

Bývalá wimbledonská šampionka Angelique Kerberová postoupila na londýnském grandslamu do osmifinále. Německá tenistka otočila po přestávce vynucené deštěm duel s Aliaksandrou Sasnovičovou a zvítězila 2:6, 6:0, 6:1. V ženské dvouhře zůstává ve hře jako poslední majitelka titulu z All England Clubu. Po čtyřsetovém boji jde dál i osminásobný šampion Roger Federer, který zdolal domácího Camerona Norrieho 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.

Vítězka z roku 2018 se na Wimbledon naladila vítězstvím nad Kateřinou Siniakovou ve finále turnaje v Bad Homburgu, kde získala první titul právě od londýnského triumfu. S běloruskou soupeřkou dnes ale v úvodním setu prohrávala už 1:5, když tenistky vyhnal z kurtů déšť. Po zhruba 90 minut dlouhé pauze se ale vrátila ve velkém stylu. První sadu už sice nezachránila, v dalších dvou ale Sasnovičové povolila už jen jediný game.

O postup do čtvrtfinále se utká se sedmnáctiletou Coco Gauffovou. Americká naděje vyřadila Kaju Juvanovou ze Slovinska 6:3, 6:3 a podruhé v kariéře po průlomovém roku 2019 postoupila ve Wimbledonu do druhého týdne. Nečekaně dál září i další náctiletá hráčka Emma Raducanuová. Osmnáctiletá domácí tenistka, která startuje na grandslamu poprvé v kariéře na divokou kartu, porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:4, 7:5 a je nejmladší britskou osmifinalistkou od roku 1979, kdy si ve 4. kole zahrála devatenáctiletá Deborah Jevansová.

Devětatřicetiletý Federer postoupil do wimbledonského osmifinále už poosmnácté, čímž vylepšil vlastní rekord, a dál živí naději, že jako teprve druhý hráč v historii po Martině Navrátilové získá trofej na londýnské trávě devětkrát. S posledním britským zástupcem ve dvouhře Švýcar klopýtl v závěru třetího setu, nakonec ale zvítězil 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. Jeho dalším soupeřem bude turnajová třiadvacítka Lorenzo Sonego z Itálie.

Bez zaváhání jde dál sedmý nasazený Ital Matteo Berrettini. Vítěz generálky v Queen's Clubu porazil Slovince Aljaže Bedeneho třikrát 6:4 a postupem do osmifinále vyrovnal své wimbledonské maximum z posledního odehraného ročníku 2019.

Skrečí skončil turnaj pro Australana Nicka Kyrgiose, který vzdal za stavu 1:1 na sety kvůli zranění břišních svalů zápas s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Berrettini (7-It.) - Bedene (Slovin.) 6:4, 6:4, 6:4, Hurkacz (14-Pol.) - Bublik (Kaz.) 6:3, 6:4, 6:2, A. Zverev (4-Něm.) - Fritz (USA) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4), Auger-Aliassime (16-Kan.) - Kyrgios (Austr.) 2:6, 6:1 skreč, Sonego (23-It.) - Duckworth (Austr.) 6:3, 6:4, 6:4, Ivaška (Běl.) - Thompson (Austr.) 6:4, 6:4, 6:4, Federer (6-Švýc.) - Norrie (Brit.) 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (19-ČR) - Pavljučenkovová (16-Rus.) 7:5, 6:3, Kerberová (25-Něm.) - Sasnovičová (Běl.) 2:6, 6:0, 6:1, Krejčíková (14-ČR) - Sevastovová (Lot.) 7:6 (7:1), 3:6, 7:5, Gauffová (20-USA) - Juvanová (Slovin.) 6:3, 6:3, Badosaová (30-Šp.) - Linetteová (Pol.) 5:7, 6:2, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Ostapenková (Lot.) 4:6, 6:4, 6:2, Raducanuová (Brit.) - Cirsteaová (Rum.) 6:3, 7:5, Bartyová (1-Austr.) - Siniaková (ČR) 6:3, 7:5.

Čtyřhra - 2. kolo:

Aojamaová, Šibaharaová (5-Jap.) - Martincová, Vondroušová (ČR) 6:1, 6:2, Bouzková, Hradecká (16-ČR) - Blinkovová, Friedsamová (Rus./Něm.) 6:3, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Matteková-Sandsová, Ram (5-USA) - Voráčová, Monroe (ČR/USA) 6:3, 3:6, 6:4.