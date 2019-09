MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti

Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu návštěvníkům opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Ve dnech 7. až 11. října 2019 se v Brně představí více než 1600 vystavovatelů z několika desítek zemí celého světa. Chystá se také interaktivní výstava zaměřená na digitalizaci průmyslu a řada konferenčních i networkingových akcí.

Názornou a velmi pokročilou ukázkou digitální transformace bude letošní speciální expozice v pavilonu A1 s názvem Digitální továrna 2.0. Zájemci zde poznají principy digitalizace výroby i jednotlivé výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím prezentací vystavovatelů. Kvalitu obsahu zaručují už jména hlavních partnerů, kterými jsou společnosti Microsoft a ABB. Další řešení zaměřená na digitální budoucnost budou prezentována na expozicích vystavovatelů v jednotlivých oborových halách. Doprovodným prvkem expozice Digitální továrna 2.0 bude stejnojmenná konference s podtitulem „Česko jako průmyslová velmoc?“. Uskuteční se 9. října od 9 hodin v pavilonu E.

Obráběcí a tvářecí stroje

Měřeno počtem vystavovatelů i rozsahem obsazené plochy jsou tradičně nejsilnějším oborem MSV obráběcí a tvářecí stroje, kam patří nástroje, řídicí systémy a další příslušenství. Obrábění obsadí největší pavilon P, zatímco tváření je vyhrazen pavilon B. Z velkých tradičních vystavovatelů opět nebudou chybět DMG MORI, TAJMAC-ZPS, Kovosvit MAS, Hoffmann Group, ALBA Precision, Renishaw, GÜHRING, AXA CNC stroje, Imexim TS, Misan, O. C. Tech, Yamazaki Mazak, Carl Zeiss, GALIKA AG, SCHUNK Intec, ŽĎAS nebo Alfleth Engineering. Plochu rozšiřují mimo jiné Zimmer Group Slovensko a Technology-support.

K novým účastníkům MSV patří třeba společnosti Habilis Steel, Helmer Werkzeugmaschinen, OMOS, SARTORIUS Werkzeuge, VYDONA, G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly, INDEX-Werke nebo LINEA. Vystavovat bude i firma CERATIZIT, která patří k lídrům v oboru nástroje pro obrábění.

Více na stránkách BVV.



Materiály a komponenty

Jako obvykle zůstávají silným oborem MSV materiály a komponenty pro strojírenství. Významnými vystavovateli oboru budou společnosti BÖLLHOFF, CLOOS PRAHA, maďarský ISD DUNAFERR, Liberty Ostrava, Valk Welding CZ, Vanad 2000, Yaskawa Czech nebo ZKL Bearings CZ. Dobře obsazen bude obor spojovací materiály s účastí nových firem jako KIPP CZ, TEXIM nebo rumunský ETANSARI GRAFEX. V oboru svařování se očekává silná účast vystavovatelů robotických systémů. Chybět nebudou třeba ARC-H či FRONIUS Česká republika. Obor plasty, pryže a kompozity slibuje účast všech tradičních vystavovatelů jako ARBURG, ENGEL, LUGER, KUBOUŠEK, Mapro, MORETTO, Piovan, ŠMÍD, VACULA, Wittmann Battenfeld CZ a dalších. Stabilně vysokou účast firem očekává obor elektronika, automatizace a měřicí technika. Z tradičních účastníků oboru elektronika, automatizace a měřicí technika nechybí firmy jako ABB, Carl Zeiss, DEL, FANUC Czech, Hexagon Metrology, Mitutoyo, Olympus, PBT Rožnov p. R., Siemens, Stäubli Systems, TM Technik nebo UNIS. Noví vystavovatelé přijedou hlavně s roboty a softwarem pro strojírenství. Patří k nim firmy Agerit, Beckhoff Automation, Conrad Elektronic, DREAMland, Pilz Czech a Space Systems Czech, dále třeba litevská společnost Inovatyviu procesu sprendimai, slovenská BBI Int. nebo polská VS Technology Poland. Po více než deseti letech se na veletrh vrací významné firmy Pragolab a ifm electronic. Určitě nepřehlédnete ani expozici automatizační společnosti KUKA, která do Brna přiveze vyhledávanou atrakci Robocoaster či novou generaci své nejprodávanější produktové řady KR Quantec.

Česká národní expozice

Republika jako celek prezentuje nově svůj ekonomický potenciál pod značkou „Czech Republic: The Country For The Future“. Na MSV se poprvé pod jednou střechou společně představí třináct státních institucí: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Česká rozvojová agentura, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a Strojírenský zkušební ústav. Zájemcům pomohou řadou nástrojů v jednotlivých fázích podnikání – od inovativní myšlenky přes její realizaci až po export technologií do zahraničí. Konzultace profesionálů z jednotlivých agentur doplní doprovodný program expozice s řadou specializovaných seminářů. Expozici najdou návštěvníci v pavilonu Z.

Více informací na stránkách národní expozice.

Silná účast z ciziny

To nejlepší ze své nabídky přivezou zahraniční účastníci ze zhruba 30 zemí – od supervýkonných obráběcích strojů až po průmyslové roboty poslední generace. Nejvíce jich přijede opět z Německa, odkud jsou ohlášeny dvě tradiční oficiální účasti zaštítěné spolkovými zeměmi (Bavorsko a země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko). Slovensko se představí pod hlavičkou Slovenské agentury pro rozvoj investic a obchodu SARIO v pavilonu V. Návštěvníci dále uvidí také oficiální expozice Baskicka, Běloruska, Číny, Francie, Indie, Itálie, Rakouska, Ruska či Tchaj-wanu. Letošní novinkou je oficiální expozice Maďarska. V novodobé historii MSV jde o premiérovou účast Maďarska na této úrovni.

Transport a logistika

Navazující nabídka dopravních a logistických řešení na veletrh průmyslových technologií na doprovodných veletržních akcích Veletrh Transport a Logistika v tomto roce potvrzuje rostoucí význam tohoto oboru. Přihlášeny jsou firmy z 11 zemí, vedle evropských států, nechybí Čína a Taiwan. Představí se hodně tuzemských a hlavně zahraničních nováčků, jejichž expozice určitě budou stát za návštěvu.

Součástí projektu Gaben Packaging Live bude v provozu vzorová balicí linka Průmyslu 4.0 s novým řídicím systémem, různorodým uplatněním robotů a technologickými novinkami pro manipulaci, balení, značení i identifikaci. Na lince se objeví řada nových vystavovatelů. Baleným produktem bude Kofola.

Doprovodný program

Doprovodný program se skládá především z konferencí a odborných setkání, z nichž lze uvést například Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, konferenci zaměřenou na 3D tisk, Fórum průmyslu a vysokých škol, zmíněnou konferenci Digitální továrna 2.0 a další.

První tři dny bude souběžně s MSV probíhat akce Kontakt-Kontrakt. Ve čtvrtek 10. 10. se uskuteční také Veletrh pracovních příležitostí JOB FAIR MSV 2019, který nabídne zájemcům možnost najít si práci či studijní stáž v technických oborech. Součástí veletrhu ENVITECH bude konference zaměřená na cirkulární ekonomiku. Více na https://www.bvv.cz/msv/doprovodny-program/.

Speciál ČTK

Česká tisková kancelář, jejíž divize PROTEXT je mediálním partnerem letošního ročníku MSV v Brně, připravila při této příležitosti dva speciály - elektronický a tištěný. První běží od 30. září na domovském webu ceskenoviny.cz v rubrice speciál (https://www.ceskenoviny.cz/special/) a bude sledovat dění před veletrhem, na něm a těsně poté. Současně bude promovat jednotlivé příspěvky, které dohromady vytvoří obsah tištěného magazínu. Ten bude k dostání zdarma v České národní expozici, na stáncích jednotlivých partnerů a v tiskovém středisku Veletrhů Brno. PDF loňského speciálu si můžete stáhnout zde.