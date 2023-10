MŠMT zavede opatření ke zmenšení rozdílů v odměňování akademiků

Praha - Ministerstvo školství (MŠMT) zavede v příštím roce opatření, která by měla vysoké školy motivovat ke zmírnění rozdílů v odměňování akademických pracovníků veřejných univerzit. Pro školy chce připravit novou rozpočtovou metodiku. V souvislosti s tím úřad plánuje pro univerzity vyčlenit asi 800 milionů korun, které by jim měly umožnit přizpůsobit se plánovaným změnám. ČTK to dnes v tiskové zprávě oznámila mluvčí MŠMT Tereza Fojtová.

"Ministerstvo školství zavede v příštím roce opatření, která by měla vysoké školy motivovat ke zmírnění nerovností a vyčlení dodatečné prostředky ve výši zhruba 800 milionů korun, které vysokým školám umožní přizpůsobit se odpovídajícím změnám v rozpočtové metodice," uvedl úřad. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) na svém X doplnil, že debata o změně financování VŠ se povede dál při přípravě rozpočtu na příští rok.

Zvláštní pozornost bude ministerstvo v dalších jednáních o financování veřejných vysokých škol podle tiskové zprávy věnovat umělecky orientovaným vysokým školám. Důvodem je to, že podle úřadu mají akademici působící na uměleckých univerzitách průměrné mzdy výrazně nižší, než je celostátní průměr mezd akademiků na jiných typech škol a fakult.

Ministr Bek upozornil, že vysoké rozdíly panují mezi výdělky akademických pracovníků na jednotlivých veřejných vysokých školách, ale různé jsou i odměny akademiků se stejnými tituly na různých fakultách jedné vysoké školy. Zopakoval, že odpovědnost za mzdovou politiku univerzit nesou rektoři škol, děkani fakult a akademické senáty, nikoliv ministerstvo školství. "Rozložení rozptylu kolem průměrů uvnitř univerzit je dáno rozhodnutími vedení vysokých škol a fakult schválenými akademickými senáty,“ uvedl dnes ministr. Nerovnoměrnosti ve mzdách jsou podle něj dány i konkurenčně soutěžním prostředím, ve kterém se projevuje efektivita a schopnost jednotlivých škol a pracovišť získat dodatečné zdroje financí.

Podle údajů MŠMT vydělávali v roce 2022 akademičtí pracovníci působící na českých veřejných vysokých školách v průměru 62.872 korun měsíčně. Loňská průměrná mzda v celém hospodářství činila podle Českého statistického úřadu 40.317 korun. Profesoři na VŠ brali průměrně 99.244 korun za měsíc, docenti 75.845 korun a odborní asistenti, tedy akademici obvykle s doktorským titulem, 54.071 korun. Ministerstvo doplnilo, že údaje o průměrné mzdě v?daném roce přepočtené na celý úvazek na konkrétní vysoké škole nejsou přehledem konkrétních měsíčních mezd na daných institucích.

Nejmenší měsíční výplaty mají podle dat ministerstva akademičtí pracovníci z Akademie výtvarných umění v Praze, kde byla loni průměrná výplata 38.594 korun. Následovala Janáčkova akademie múzických umění s 42.072 korun a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze s 45.674 korun. Z neuměleckých škol a fakult měli nejnižší průměrné mzdy akademici z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tam byl průměr všech akademických pracovníků ve výši 50.583 korun.