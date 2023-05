MŠMT: Vláda chce zrušit dotace do škol, které lze nahradit využitím peněz z EU

Praha - Vláda chce zrušit národní dotace pro školství, které lze nahradit lepším využíváním peněz z evropských fondů. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministerstvo podle ní nyní vybírá, které dotace se budou škrtat. Omezení národních dotací má být součástí konsolidačního balíčku veřejných financí, který ve čtvrtek představila vláda a ve kterém chce kabinet ze státních peněz na dotace do škol ušetřit dvě miliardy korun.

Záměrem vlády a ministerstva školství je podle Lednové to, aby škrty v národních dotacích byly nahraditelné z evropských zdrojů. Podle mluvčí se na tom domluvili premiér Petr Fiala (ODS) s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). Peníze z národních dotačních programů by se měly ušetřit tím, že se budou na investice do českého školství efektivněji využívat peníze z fondů Evropské unie, řekla. Stejně se ve čtvrtek vyjádřil předseda vlády. "Nikdo se nemusí obávat, že bychom snižovali peníze, které dáváme do vzdělání. Chceme kvalitní vzdělání, je to důležité. Ale vidíme tady určité rezervy," řekl premiér ve čtvrtek v rozhovoru pro ČT24.

O tom, ve kterých národních dotačních programech se bude škrtat, ještě není rozhodnuto. "Závazek, který se týká redukce financí určených na národní dotační programy, se týká také oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo nyní plán příslušných redukcí v dotčených dotačních programech připravuje a jakmile bude celý proces ukončen, budeme informovat, kterých titulů se redukce dotknou a v jaké výši," uvedlo dnes na dotazy ČTK tiskové oddělení ministerstva školství.

Vládní úsporný balíček má snížit prohlubující se zadlužení státu. Návrh takzvaného konsolidačního balíčku obsahuje 58 opatření a předpokládá mimo jiné, že stát zvýší daň z příjmu právnických osob, spotřební daň z tabáku a alkoholu, daň z hazardu i nemovitostí, znovu zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance a zvedne odvody živnostníků.