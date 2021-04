MŠMT rozeslalo do škol informace k návratu žáků do škol

Praha - Ministerstvo školství dnes rozeslalo do škol informace k návratu části žáků od pondělí 12. dubna. Balík informací obsahuje podrobný popis způsobu a organizace testování na covid-19 ve školách, doporučení k fungování výuky a k hodnocení nebo k provozu školek po jejich znovuotevření. Informace k distribuci testů budou školám doporučeny samostatně v nejbližším možném termínu, stojí v materiálu, který ČTK poskytla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Úřad podle ní zároveň spustil web testovani.edu.cz.

Podle rozhodnutí vlády se od pondělí vrátí děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni se budou děti po týdnu střídavě učit doma a ve škole. Obnoví se praktická výuka ve středních školách a prezenční výuka ve speciálních školách. Všechny školy, s výjimkou škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v Česku kvůli epidemii covidu-19 zavřené od 1. března. Po svém návratu do lavic se žáci budou dvakrát týdně testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Podrobné informace k distribuci testů slíbilo ministerstvo školám doručit samostatně v nejbližším možném termínu. V úterý hasiči rozvezli 4,1 milionu testů ze čtyř skladů Správy státních hmotných rezerv do krajských distribučních center. Předseda SSHR Pavel Švagr předpokládal, že do škol dorazí dnes.

Šestnáctistránkový manuál k testování, který dnes ministerstvo poslalo ředitelům, popisuje přesný postup při použití testů. Doporučuje organizovat testování v učebně nebo jiných prostorách s možností větrání, při teplotách mezi 15 a 30 stupni Celsia pak ideálně venku. V případě předškoláků či žáků prvních až třetích tříd základních škol má škola při testování umožnit asistenci rodičů, zároveň je ale co nejvíc oddělit od ostatních lidí ve škole a dbát na rozestupy. Pro tyto rodiče bude podle ministerstva platit výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

Testování bude podmínkou pro přítomnost žáků v prezenční výuce. Nebudou ho muset podstupovat děti, které do školy chodí jen na individuální konzultace nebo na individuální výuku třeba v základních uměleckých školách. Pokud se dítě testování nezúčastní, jeho absenci ve výuce bude škola evidovat jako omluvenou. Škola pro takového žáka nebude muset organizovat výuku na dálku, ale měla by mu podle ministerstva poskytnou přiměřenou podporu, například zadáváním úkolů. Testovat se ve škole budou moct jen žáci a zaměstnanci bez příznaků nemoci.

Ministerstvo zároveň poslalo do škol i devatenáctistránkový manuál k organizaci výuky po návratu dětí do škol s doporučeními ke slovnímu hodnocení a adaptaci dětí v kolektivu, šestistránkový návod ke vzdělávání ve školkách či aktualizovaný manuál k provozu škol. Připojilo i texty mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol od 12. dubna, k nošení roušek či k testování žáků a zaměstnanců škol a k rozhodnutí, že negativní test na covid-19 budou muset předložit i uchazeči u přijímacích zkoušek na středních školách.