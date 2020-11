MŠMT: Průměrný plat učitelů stoupl v 1. pololetí na 40.047 Kč

Praha - Průměrný hrubý plat učitelů činil v prvním pololetí letošního roku 40.047 korun měsíčně. Proti stejnému období loňského roku se zvýšil přibližně o 2800 korun, tedy zhruba o 7,6 procenta. Nepedagogům ve školách se v prvním pololetí zvýšil plat na 22.030 korun za měsíc. Meziročně si polepšili o 2184 korun, což je asi o 11 procent. Vyplývá to z údajů, které dnes na dotaz ČTK zaslalo ministerstvo školství. Průměrná mzda v ČR byla v prvním pololetí podle Českého statistického úřadu 34.200 korun.

Vláda navýšila peníze na platy pedagogů v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách od letošního ledna o deset procent. O osm procent měl vzrůst základní příjem učitelů a zbytek měl jít na odměny a příplatky. Rozpočet na výdělky nepedagogů, jako jsou správci IT sítě, hospodářky nebo školníci, narostl v lednu také asi o deset procent.

Průměrný příjem pedagogů za celý loňský rok byl 40.111 korun, což je přibližně o 64 korun víc než v letošním prvním pololetí. Nepedagogové brali nyní v prvním pololetí naopak o 244 korun měsíčně víc než v průměru za loňský rok, kdy měly 21.786 korun.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové ale nejsou data za část roku příliš vypovídající, protože částky jsou zpravidla bez odměn, které ředitelé obvykle vyplácí na konci školního roku a na konci kalendářního roku. Nárůst platů za tento rok tak není definitivní a údaje za celý rok budou vyšší, upozornila. Přesné údaje za celý letošní rok by ministerstvo mělo mít v březnu příštího roku.

První pololetí letošního roku poznamenala práci ve školách epidemie covidu-19, kvůli které musely být od 11. března školy zavřené a do konce školního roku v červnu se již úplně neotevřely. Na rozdíl od současnosti, kdy jsou opět zavřené, ale tehdy ještě nebyla povinná výuka na dálku. V její organizaci a zajištění byly velké rozdíly. Někteří rodiče uváděli, že učitelé s jejich dětmi téměř nebyli v kontaktu. Jiní si pochvalovali, že děti měly denní online výuku.

Platy ve školství by se měly zvednout opět od ledna. Návrh rozpočtu, který ještě musí schválit Sněmovna a podepsat prezident Miloš Zeman, počítá podle ministerstva školství s meziročním růstem platů učitelů o devět procent. Výdělky nepedagogů by se měly navýšit o 4,3 procenta. Nejasné je zatím rozdělení peněz do pevné složky platů a na odměny, tedy takzvané nadtarify.

Podle ministra Roberta Plagy i ministryně financí Aleny Schillerové (oba za ANO) budou navrhované peníze stačit na dodržení závazku vlády, že platy učitelů i nepedagogů vzrostou příští rok na 150 procent úrovně z roku 2017. To by mělo být v případě pedagogů zhruba 47.000 korun. Vládní představitelé hovoří o částce 45.450 korun. Nepedagogičtí pracovníci ve školství by měli vydělávat kolem 26.000 korun.

Školské odbory dlouhodobě požadovaly, aby se platy pedagogů zvedly na 130 procent průměrné mzdy v ČR. V letošním prvním pololetí činil poměr učitelských platů k průměrné mzdě v ČR 117 procent. Loni toto srovnání činilo 112 procent.