MŠMT připravilo vyhlášku pro obory s maturitou i výučním listem

Praha - Upravit organizaci vzdělávání v oborech, ve kterých bude možné v příštích letech získat zároveň výuční list i maturitu, chce ministerstvo školství ve vyhlášce, jejíž návrh zveřejnilo na vládním webu. Úprava navazuje na již schválenou novelu nařízení vlády, která od příštího školního roku počítá se zavedením studia s výučním listem i maturitou.

Dosavadní právní úprava podle ministerstva neumožňuje studovat maturitní obory, v nichž by bylo možné získat i výuční list. V souvislosti s novelou nařízení vlády, která existenci takových oborů předpokládá, je proto podle úřadu třeba odpovídajícím způsobem změnit některé předpisy. Podle nařízení vlády bude možné získat výuční list i maturitu na třech desítkách středoškolských studijních oborů. Většinou by mělo jít o obory strojní, elektro nebo umělecké.

Ministerstvo tak nyní ve vyhlášce navrhuje mimo jiné upravit přihlášku na tyto obory a upřesnit, jaké vzdělávací plány pro ně platí. "Vyhláškou se jednoznačně stanovuje, že i v případě, kdy žák oboru vzdělání L0 (maturitního) a H (s výučním listem) bude hodnocen u závěrečné zkoušky jako neúspěšný, pokračuje ve vzdělávání ve 4. ročníku oboru vzdělání poskytujícím střední vzdělání s maturitní zkouškou," uvedl úřad v materiálu.

Součástí úpravy má být ustanovení termínů pro vydávání vysvědčení pro žáky ve třetím ročníku oboru s maturitou a výučním listem, kdy se skládají učňovské zkoušky. "Žákům třetího ročníku oboru vzdělání L0 (s maturitou) a H (s výučním listem) se bude vysvědčení předávat v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky," stojí v návrhu. Pokud žák učňovskou zkoušku nezvládne, měl by mít možnost pokračovat další rok ve vzdělávání a složit maturitu.

Podle ministerstva může mít vzdělávání s výučním listem i maturitou pozitivní sociální dopad, protože neúspěšní učňové budou moct pokračovat v oboru, ve kterém mohou dosáhnout maturity. To podle úřadu v důsledku přispěje ke zvýšení vzdělanosti v ČR.

Odborníci dlouhodobě upozorňují na vysokou neúspěšnost učňů u maturit. Například loni na jaře nezískalo maturitní vysvědčení na učilištích 42,5 procenta maturantů, kteří ji dělali poprvé. Celková čistá neúspěšnost prvomaturantů byla 23,7 procenta. Středoškoláci mohou zkoušku dvakrát opakovat. Ani na třetí pokus neuspějí podle Cermatu asi čtyři procenta. Pokud žák maturitní zkoušku neudělá a nemá ani výuční list, roky na střední škole se mu do vzdělání nezapočítají. Zaměstnavatelé i školy si přitom dlouhodobě stěžují na nedostatek zájemců o řemesla a jiné technické obory.

Vyhláška je nyní v připomínkovém řízení, které má skončit 18. prosince. Podle návrhu by úprava měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2021. Zájemci o obory s výučním listem i maturitou by se tak mohli hlásit k přijímacím zkouškám pro školní rok 2021/2022, jak to předpokládá nařízení vlády.