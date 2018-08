Praha - Ministerstvo školství připravilo novou koncepci rozvoje digitálních dovedností a informatiky, která by se měla prolínat všemi předměty. Nový způsob výuky se v září začne testovat na vybraných mateřských, středních a základních školách. Pilotní ověřování potrvá do června 2020, potom by podle něj měly začít učit všechny školy, uvedl úřad na webu.

Ministerstvo chce v pokusném ověřování zjistit, jak funguje návrh změn v rámcových vzdělávacích programech k informatice a komunikačním technologiích. "Vzhledem k tomu, že navrhované změny jsou poměrně rozsáhlé, je ověření návrhu podstatným krokem, který podpoří jeho plynulou implementaci do školní praxe," uvedl náměstek sekce vzdělávání na ministerstvu Václav Pícl.

Resort chce získat zpětnou vazbu od škol, jak v praxi fungují nově navržené učební materiály k rozvoji informatiky u dětí. Úřad je pak chce případně ještě upravit. V budoucnu by učební materiály měly být volně k dispozici všem školám.

Na testování nové informatiky jdou evropské dotace z projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM). Pokusné ověřování bude řídit ministerstvo a realizovat ho bude všech devět pedagogických fakult v ČR ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Každá pedagogická fakulta bude změny ověřovat na průměrně pěti až šesti školách, uvedlo ministerstvo.

Rámcové vzdělávací programy nahradily ve školství v roce 2005 jednotné osnovy. Dosud se programy pro různé typy škol doplňovaly o nová témata či se v nich upravoval počet hodin. Debata o nutnosti modernizace se vede od roku 2016, žádné konkrétní změny dosud ale ministerstvo nepředstavilo. Plaga tento týden ČTK řekl, že s přípravou vzdělávacího programu k informačním technologiím je spokojen a že se nyní dokončuje.