Praha - K zápisům do prvních tříd by letos mělo přijít asi 137.000 dětí. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Počet zapisovaných dětí tak zřejmě oproti loňskému roku opět poklesne, a to zhruba o 8100. Přibližně pětina dětí se chystá k zápisu znovu, protože loni dostaly odklad. Podobný podíl šestiletých ho pravděpodobně dostane i letos. Zápisy začnou v pondělí 1. dubna a potrvají do 30. dubna. Jejich přesné termíny určují ředitelé jednotlivých škol.

K zápisu musí přijít všechny děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. Kolem 18 až 20 procent zapisovaných navíc podle ministerstva budou tvořit sedmiletí či starší, kteří v šesti letech dostali odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech pak rodiče mohou zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Podle odhadů by tak k zápisům mohlo přijít přibližně 110.500 šestiletých, 1000 pětiletých a asi 25.500 sedmiletých a starších dětí po odkladu, sdělilo na dotaz ČTK tiskové oddělení ministerstva školství.

Většina škol bude mít elektronický registrační systém, který umožňuje vybrat si čas příchodu k zápisu. Přítomnost dítěte u zápisu školský zákon výslovně nevyžaduje. Zápis je možné provést i bez něj pouze prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem. "Ministerstvo školství však přítomnost dítěte u zápisu doporučuje, aby se budoucí žák seznámil s prostřednictvím školy a aby se rodičům dostaly potřebné informace a doporučení," uvedl úřad.

Rodiče si mohou vybrat kteroukoli školu. Povinnost přijmout dítě má ale pouze spádová škola, která se nachází v místě trvalého bydliště žáka. V minulých letech musely některé školy kvůli nárůstu počtu dětí v důsledku demografického vývoje odmítat i část zájemců ze spádové oblasti, protože pro ně zřizovatel školy nezajistil dostatečnou kapacitu míst. Pokud by tato situace nastala i letos, mělo by se o přijatých rozhodovat losováním.

Rodiče dětí, které chtějí požádat o odsunutí školní docházky o rok, musí k žádosti přiložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa. Měli by to stihnout už v době zápisu, nechat vyšetřit dítě v poradně ale mohou až do konce května. V takovém případě by u zápisu měli alespoň říct, že o odkladu uvažují.

Podíl šestiletých dětí u zápisů, které přišly s žádostí o odklad v posledních dvou letech vzrostl. Zatímco v roce 2016 přišlo k zápisům s žádostí o odklad 13,3 procenta předškoláků a o rok dříve 13,7 procenta, v dubnu 2017 to bylo 19 procent a loni 19,2 procenta. Podle některých odborníků by přitom odklad měl být naprosto výjimečné opatření, které by se mělo týkat maximálně dvou procent dětí. Ke snížení počtu odkladů mělo přispět mimo jiné zavedení povinného předškolního vzdělávání pětiletých dětí před dvěma roky.

Děti, které dostanou odklad, musí buď dále chodit do školky nebo mohou nastoupit do takzvaných nultých ročníků základních škol. Přípravnou třídu může škola otevřít, pokud se do ní přihlásí alespoň deset dětí. Od letošního září do těchto tříd budou moct chodit opět i děti, které šesté narozeniny oslaví v období od září do prosince, a povinná školní docházka se jich tak zatím netýká. Návrat k tomuto nastavení přinesla poslanecká novela školského zákona po dvou letech, kdy nulté třídy sloužily jen dětem s odkladem.

Zápisy do prvních tříd ZŠ:

Počet dětí u zápisů Počet přijatých do 1. tříd Počet šestiletých u zápisů Počet šestiletých s žádostí o odklad Podíl šestiletých s žádostí o odklad duben 2018 145.105 108.062 117.753 22.959 19,2 % duben 2017 148.109 111.841 121.360 23.098 19,0 % leden/únor 2016 152.335 117.198 125.214 16.592 13,2 % leden/únor 2015 150.100 116.727 124.141 16.987 13,7 % leden/únor 2014 148.296 117.374 123.602 16.635 13,5 % leden/únor 2013 138.178 110.773 114.888 16.602 14,5 % leden/únor 2012 130.870 105.591 105.697 16.011 15,2 % leden/únor 2011 125.703 100.697 101.820 17.948 17,6 % leden/únor 2010 118.900 95.507 96.238 16.967 17,6 % leden/únor 2009 115.652 93.789 93.296 16.492 17,7 % leden/únor 2008 113.353 92.595 91.161 16.565 18,2 %

Zdroj: MŠMT