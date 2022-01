MŠMT chce digitalizovat podobu maturitních testů, aby se netiskly v Cermatu

Praha - Ministerstvo školství chce co nejdříve digitalizovat podobu maturitních testů tak, aby se nemusely tisknout centrálně v Cermatu. Důvodem je to, že 30. května vyprší smlouva na speciální stroj, který k tomu Cermat používá, a ministerstvo za něj nechce platit další peníze. V on-line debatě pořádané společností EDUin a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání to dnes řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Podle něj by nový stroj stál asi 72 milionů korun, současný systém distribuce tištěných testů považuje za zastaralý.

O problematice distribuce testů, které připravuje Cermat, se podle ministra jedná od jeho prosincového nástupu do funkce. "Hned, když jsem přišel, tak na stole jsem měl od Cermatu, že 30. května končí nějaká šílená smlouva na nějaký šílený stroj, který sám tiskne a balí bez dozoru lidského oka maturitní zkoušky, a následně jsou rozváženy," uvedl. "Samozřejmě jsme došli k závěru, že je nesmyslné, aby v 21. století neexistoval nějaký cloud nebo dálkový přístup," řekl. Odmítl možnost, že by se testy měly z Cermatu rozvážet další desetiletí a ředitelé by si je nemohli vytisknout sami ve škole.

Nový stroj na tištění testů v Cermatu by podle ministra stál asi 72 milionů korun. "To je investice, která podle mého neodpovídá tomu efektu, který to přináší, takže my řešíme, jak už teď zdigitalizovat a transformovat zkoušky," řekl. „Možná to bude s odporem ze strany Cermatu, ale prostě stane se to,“ dodal. Zástupci Cermatu podle něj poukazovali na to, že při dosavadním systému distribuce testů dosud žádná zadání před zkouškami neunikla na veřejnost a v případě změny by se to mohlo stát. Ministr přirovnal současný systém k přístupu z 19. století.

Státní maturitní testy organizované Cermatem se budou letos konat od 2. do 4. května. Pro všechny je povinná čeština, druhý předmět si mohou středoškoláci vybrat mezi cizím jazykem a matematikou. Většina dává přednost cizímu jazyku, 78 procent studentů maturovalo loni z angličtiny.

Podle vládního poslance Marka Výborného (KDU-ČSL), který se dnešní debaty také účastnil, by se digitalizace měla zaměřit také na systém podávání přihlášek na střední školy. Podotkl, že v současnosti se podávají stále jen v papírové podobě, což označil za naprosto nesmyslné. "Přitom to z mého pohledu není vůbec tak složitá věc, kde bychom se tou digitalizací dokázali velmi rychle posunout k tomu, že zjednodušíme práci ředitelům jak na základních, tak na středních školách,“ řekl.