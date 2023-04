Mrazy zatím poškodily meruňky a broskve, hrozit budou do půlky května

Holovousy (Jičínsko) - Dosavadní jarní mrazy zatím poškodily v Česku meruňky a částečně broskve. Jablek, která jsou v českých sadech hlavním ovocným druhem, se mrazy zatím nijak nedotkly. Přesnější bilanci škod z mrazů by měli mít ovocnáři k dispozici za několik týdnů. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Upozornil, že riziko jarních mrazů bude trvat ještě čtyři týdny do poloviny května.

Ovocné sady zatím zasáhly dvě vlny mrazů, jedna byla na konci března a druhá přišla na začátku dubna. "Odhadujeme, že dopad do úrody bude pravděpodobně u meruněk, možná částečně i u broskví, a to především v těch nejteplejších oblastech," uvedl Ludvík.

Naposledy mrazy zničily úrodu meruněk v roce 2020, kdy se sklidilo pouhých 471 tun. Loni sklizeň meruněk činila 1704 tun. Sklizeň broskví je v posledních letech po radikální redukci sadů na úrovni 300 až 400 tun.

U jablek, kterých se loni sklidilo přes 138.000 tun, zatím žádné škody z mrazů nejsou. "V době mrazových vln byly jabloně na začátku rašení a žádné škody jim mrazy způsobit nemohly," řekl Ludvík.

Vegetace je po letošní mírné zimě podle ovocnářů časnější. "Projevilo se to právě u meruněk, které v oblastech jižní Moravy rozkvétaly již po 20. březnu, tedy dříve, než je obvyklé. Když meruňky začínají kvést až začátkem dubna, tak je pravděpodobnost dobré úrody celkem vysoká," uvedl Ludvík.

Jarní mrazy sráží v posledních letech úrodu ovoce v ČR poměrně často. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli zejména v letech 2019, 2017, 2016 a 2011. Mimořádně ničivé byly květnové mrazy v roce 2011, kdy bylo poničeno 10.500 hektarů sadů, tedy asi 60 procent všech výsadeb. Sklizeň ovoce tehdy klesla na pouhých 101.249 tun a patřila mezi nejnižší sklizně za posledních 50 let.

V minulých dvou letech sady přestály jarní mrazy bez větší újmy.