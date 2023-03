Mrázkovi si zlatem na MSJ splnili cíl, na začátku taneční kariéry bylo zranění

Calgary (Kanada) - Triumf na juniorském mistrovství světa byl pro krasobruslaře Kateřinu a Daniela Mrázkovy splněním cíle. Uvedla to partnerka v tiskové zprávě svazu. Společně tančí dva a půl roku, na začátku jejich taneční kariéry bylo Mrázkovo zranění.

V sobotu se v Calgary zapsali do historie českého krasobruslení, když jako první v kategorii tanečních párů vybojovali na juniorském světovém šampionátu cenný kov. "Je krásné být juniorskými mistry světa. Ještě tomu stoprocentně nevěřím," řekl Mrázek. "Jsme moc rádi, že jsme dosáhli cílů, které jsme si stanovili před začátkem sezony. Tento úspěch je pro nás obrovská motivace k tomu, abychom totéž dokázali i na seniorské úrovni," dodala jeho sestra.

Od začátku sezony výkony na Grand Prix ukazovaly, že jsou v této kategorii elitním světovým párem. Nevydařilo se jim finále juniorské Grand Prix, kde v obou programech upadli a skončili třetí. I na juniorském MS to pro ně bylo psychicky náročné. "Rytmický tanec pro nás nebyl tak skvělý, protože jsme byli nervózní, báli jsme se chyby. Takže jsme se snažili být ve volném tanci uvolněnější a myslím, že se nám vedlo lépe," řekl Mrázek na sobotní tiskové konferenci.

Nymburští rodáci dlouho bruslili jako sólisté. "Trénovala nás mamka. Pro tu nejvyšší úroveň jsme nebyli dost dobří skokani. Pak jsem se zranil a došlo mi, že už nikdy nebudu mezi jednotlivci nejlepší. Takže jsem se rozhodl zahájit taneční kariéru, zeptal jsem se sestry a ona souhlasila," popsal Mrázek události, které je před dvěma a půl lety poslaly na zlatou cestu.

Šestnáctiletou Kateřinu a o tři roky staršího Daniela nyní čeká další velký krok, přechod do seniorské kategorie. "Nemáme žádná očekávání, bude to pro nás kompletně nová kategorie," řekla Mrázková. Sobotní úspěch jim ale dodává odhodlání. "Je to pro nás velká motivace, abychom dokázali něco podobného i na seniorské úrovni. Ale nevíme, jak to půjde hned příští sezonu, takže budeme prostě jen tvrdě pracovat, jako jsme pracovali minulý rok," dodal její bratr.

Mrázkovi se připravují u Mattea Zanniho v italském městečku Egna. Trénují společně s elitním český párem Natálií a Filipem Taschlerovými, šestými tanečníky z letošního seniorského mistrovství Evropy.