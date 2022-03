Mrázek vychytal výhru Toronta, Pastrňák dvakrát asistoval

New York - Český hokejový brankář Petr Mrázek v NHL pomohl Torontu třiceti zásahy k výhře 5:3 nad Washingtonem. Na začátku druhé části za stavu 1:3 z pohledu Capitals se do branky dostal také Vítek Vaněček, jenž ve zbytku utkání inkasoval jedinou branku ze sedmnácti střel. David Pastrňák dvěma asistencemi pomohl Bostonu k výhře 7:0 na ledě Los Angeles a potvrdil pozici nejproduktivnějšího Čecha v NHL. Útočník Pavel Zacha jednou asistoval u vítězství New Jersey 7:2 nad Vancouverem.

Toronto na ledě Washingtonu ovládlo konec prvního dějství. Hokejisté Maple Leafs v posledních dvou minutách vstřelili dvě branky a odskočili na 3:1. Góly Williama Nylandera a Justina Holla, odnesl brankář Ilja Samsonov, který po přestávce přenechal místo Vaněčkovi.

S českým brankářem se Capitals dostali zpět do hry a zásluhou dvou tref Toma Wilsona vyrovnali. Konec zápasu ovšem patřil Maple Leafs, o jejichž výhře v 57. minutě rozhodl Rasmus Sandin, který jako jediný prostřelil Vaněčka. Minutu před koncem pečetil výhru hostů gólem do prázdné branky Pierre Engvall.

New Jersey na vlastním ledě porazilo Vancouver vysoko 7:2 a ukončilo nelichotivou sérii pěti domácích proher. Devils o své výhře rozhodli již v první třetině, kterou ovládli 3:0. Ve druhé části přidali další tři branky a odskočili Canucks už na 6:2. Šestou branku připravil pro Jespera Bratta Pavel Zacha, který získal svůj 25. nod v sezoně.

NHL:

New Jersey - Vancouver 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)

Branky: 10. J. Hughes, 16. Šarangovič, 18. Mercer, 24. J. Boqvist, 26. Graves, 27. Bratt (Zacha), 52. D. Hamilton – 22. Podkolzin, 29. Pearson. Střely na branku: 33:38. Diváci: 11.693. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Šarangovič, 3. Mercer (všichni New Jersey).

Washington - Toronto 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Branky: 31. a 42. T. Wilson, 17. Sheary – 3. Bunting, 19. W. Nylander, 20. Holl, 57. R. Sandin, 59. Engvall. Střely na branku: 33:28. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Holl, 2. Marner (oba Toronto), 3. T. Wilson (Washington). Vítek Vaněček za Washington odchytal 38 minut a 43 sekund, inkasoval jednu branku ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta. Petr Mrázek odchytal za Toronto celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta.

Los Angeles - Boston 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Branky: 2., 14. a 21. DeBrusk, 51. a 54. Haula, 32. Bergeron (Pastrňák), 33. T. Hall (Pastrňák). Střely na branku: 34:32. Diváci: 16.067. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. Bergeron, 3. Swayman (všichni Boston).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 53 35 5 13 218:161 75 2. Toronto 53 35 4 14 197:152 74 3. Tampa Bay 51 34 6 11 177:144 74 4. Boston 53 32 4 17 158:142 68 5. Detroit 53 23 6 24 156:191 52 6. Ottawa 51 19 5 27 135:161 43 7. Buffalo 54 16 8 30 143:195 40 8. Montreal 53 13 7 33 123:198 33

Metropolitní divize:

1. Carolina 52 37 4 11 182:122 78 2. Pittsburgh 55 33 8 14 178:148 74 3. NY Rangers 53 33 5 15 157:134 71 4. Washington 55 28 9 18 176:156 65 5. Columbus 53 27 1 25 175:193 55 6. NY Islanders 49 20 8 21 125:137 48 7. New Jersey 53 19 5 29 164:193 43 8. Philadelphia 52 16 10 26 131:181 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 53 39 4 10 213:150 82 2. St. Louis 52 32 6 14 188:141 70 3. Minnesota 50 31 3 16 190:157 65 4. Nashville 53 30 4 19 163:151 64 5. Dallas 52 29 3 20 151:151 61 6. Winnipeg 53 23 9 21 155:162 55 7. Chicago 54 19 8 27 134:185 46 8. Arizona 53 14 4 35 122:195 32

Pacifická divize:

1. Calgary 51 31 6 14 177:124 68 2. Los Angeles 54 29 7 18 159:153 65 3. Vegas 53 29 4 20 172:156 62 4. Edmonton 53 29 3 21 176:171 61 5. Anaheim 55 25 9 21 161:169 59 6. Vancouver 55 26 6 23 154:158 58 7. San Jose 53 24 6 23 142:165 54 8. Seattle 55 16 5 34 140:196 37