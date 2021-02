Mrázek vychytal obhájce, Nečas rozhodl prodloužení

New York - Petr Mrázek udržel druhou nulu ve třetím startu tohoto ročníku NHL, když zneškodnil 32 střel Tampy Bay a dovedl Carolinu k výhře 1:0 v prodloužení. Český gólman byl vyhlášen první hvězdou zápasu a druhou se stal Martin Nečas, který premiérovou trefou sezony zajistil Hurricanes skalp obhájců Stanleyova poháru. Vítek Vaněček pomohl 27 zásahy k výhře Washingtonu, který utkání s New Yorkem Islanders otočil z 0:3 na 6:3.

Carolina nastoupila k zápasu po deseti dnech, přičemž většinu času strávili její hráči v karanténě. Postrádala ještě i pětici hokejistů ze základní sestavy, díky čemuž dostal Nečas zvýšený prostor na ledě a poprvé odehrál v utkání NHL více než 19 a půl minuty (19:37).

Za důvěru se odměnil vítězným gólem. Český centr přihrál puk ze středu hřiště doleva Jordanovi Staalovi a sprintoval směrem k brance. Jeho zrychlení nezachytil ani Ondřej Palát. Staal mezitím zatáhl puk do pásma a krásnou žabičkou ho poslal Nečasovi, který překonal přesunujícího se Andreje Vasilevského.

"Skvělou práci odvedla lajna před námi, která držela puk asi minutu. Unavili je. Vystřídali jsme a oni už nemohli bruslit. Dostali jsme se do přečíslení dva na jednoho a Jordan mi poslal lahůdkovou přihrávku. Už jsem to jen práskl do branky," uvedl Nečas. Dodal, že ho prodloužení ve formátu tři na tři baví. "Lepší bruslaři mají výhodu. Na ledě je hodně místa, a když někdo zaspí, vznikne přečíslení. Myslím si, že to baví i fanoušky."

Nečasovi vzrostl čas na ledě i díky tomu, že nastupoval v oslabení. "Když jsem byl mladší, byl jsem zvyklý je hrát. Teď jsem sledoval hráče, jak brání, a jsem rád, že jsem dostal i v této herní situaci šanci. Uvidíme, zda tam zůstanu, až se ostatní vrátí do sestavy, ale rozhodně mě baví hrát i oslabení," dodal.

Oba české hráče chválil i trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "Tampa to několikrát skvěle sehrála. I když ale měla gólovou šanci, tak Petr působil dojmem, že to chytne. Byl skvělý," řekl kouč. Uznání měl i pro Nečase. "Před utkáním jsme mluvili, že dostane větší příležitost a šance se zhostil skvěle. Začíná růst, je to vidět. Má tu schopnost, aby rozhodoval zápasy. Dnes jsme ho využili i v oslabení a vedli si skvěle," dodal.

Washington v předchozích pěti zápasech s Vaněčkem v brance vždy bodoval, ale do poloviny utkání s Islanders se zdálo, že série skončí. Český gólman v úvodní třetině třikrát inkasoval - poprvé jej překonal spoluhráč, od něhož se odrazil nahozený puk do branky. Další dva góly padly z teče a dorážky.

Capitals ale během 30. až 39. minuty pěti trefami skóre otočili. Obrat odstartoval dvěma góly Conor Sheary a na 5:3 zvyšoval Zdeno Chára, který se po odchodu z Bostonu prosadil v novém působišti poprvé. Jakub Vrána, nastupující v první lajně vítězů, nebodoval.

David Rittich si připsal premiérový start v sezoně a s Calgary prohrál v Montrealu 2:4. Domácí vedli už po dvou třetinách o čtyři góly a jihlavský rodák za žádný nemohl. Canadiens při prvním vyšachovali obranu Flames a skórovali do prázdné branky, u dalších se prosadili z dorážky, teče a úniku. První utkání sezony odehrál i Filip Chlapík, který s Ottawou podlehl ve Vancouveru 1:5.

V bohatém čtvrtečním programu NHL s 13 zápasy bodovali už jen dva Češi. Jakub Voráček pomohl asistencí k výhře Philadelphie 3:1 na ledě New Jersey. Ve 47. minutě stál u zrodu posledního gólu, když prostrčil puk Eriku Gustafssonovi, jehož střílenou přihrávku usměrnil do branky Claude Giroux. Voráček je s devíti body (1+8) nejproduktivnějším českým hráčem této sezony.

Detroit ve třetí třetině snížil v Dallasu z 1:4 na 3:4 i díky asistenci Filipa Hronka. Střela českého obránce v přesilové hře a teč Tylera Bertuzziho vedla ke druhému gólu. Domácí ale další drama nepřipustili a v závěru potvrdili výhru dalšími třemi zásahy na konečných 7:3.

Tomáš Hertl začal sezonu skvěle, po třech zápasech měl šest bodů (3+3) a ve čtvrtém rozhodl rozstřel. V posledních pěti utkáních si ale připsal jen bod. Ve čtvrtek neskórovali ani jeho spoluhráči a San Jose prohrálo v Coloradu 0:3. Domácí vstřelili všechny góly v posledních deseti minutách a korunovali střeleckou aktivitu 38:21.

"Poslední zápasy málo střílíme," řekl Hertl. "Přitom máme několik urostlých kluků, musíme se více tlačit do branky. Dvacet střel máme teď pomalu každý zápas, v tom můžeme být určitě lepší," dodal. Colorado stále postrádá zraněného brankáře Pavla Francouze, u všech tří gólů byl Nazem Kadri (2+1).

Alexis Lafreniére rozhodl v Buffalu svým prvním bodem v NHL o výhře Rangers 3:2 v prodloužení. Kanadský útočník, který vyšel v předchozích šesti utkáních naprázdno, je první jedničkou draftu, jež svůj první gól v soutěži dala v prodloužení.

NHL:

Boston - Pittsburgh 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky: 29. a 42. Bergeron, 7. Wagner, 19. Kuraly - 16. Ceci. Střely na branku: 20:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. McAvoy, 3. Bjork (všichni Boston).

Buffalo - NY Rangers 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 20. Eichel, 45. S. Reinhart - 10. R. Strome, 37. Panarin, 63. Lafreniere. Střely na branku: 25:39. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Panarin (NY Rangers), 2. Ullmark (Buffalo), 3. Lafreniere (NY Rangers).

New Jersey - Philadelphia 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 8. Severson - 10. Prosser, 43. Raffl, 47. Giroux (Voráček). Střely na branku: 34:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Giroux, 3. E. Gustafsson (všichni Philadelphia).

Washington - NY Islanders 6:3 (0:3, 5:0, 1:0)

Branky: 30. a 31. Sheary, 32. Hathaway, 35. Carlson, 39. Chára, 60. T. Wilson - 10. Wahlstrom, 11. Cizikas, 18. Lee. Střely na branku: 23:30. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval tři góly z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sheary, 2. Chára, 3. Carlson (všichni Washington).

Carolina - Tampa Bay 1:0 v prodl.

Branka: 62. Nečas. Střely na branku: 35:32. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas a z 32 střel neinkasoval. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek, 2. Nečas (oba Carolina), 3. Vasilevskij (Tampa Bay).

Columbus - Florida 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 18. Koivu, 47. Domi, rozhodující sam. nájezd Texier - 38. Verhaeghe, 53. Luostarinen. Střely na branku: 31:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Domi, 3. Texier (všichni Columbus).

Montreal - Calgary 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Branky: 11. Gallagher, 16. S. Weber, 29. J. Anderson, 40. Toffoli - 59. Lucic, 60. R. Andersson. Střely na branku: 21:25. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Drouin, 2. Kotkaniemi, 3. Suzuki (všichni Montreal).

Minnesota - Los Angeles 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Branky: 4. M. Johansson, 9. Fiala, 13. Kaprizov, 39. Bjugstad, 45. Eriksson Ek - 24. D. Brown, 30. Doughty, 50. Iafallo. Střely na branku: 28:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Brodin (oba Minnesota), 3. Doughty (Los Angeles).

Dallas - Detroit 7:3 (1:0, 2:1, 4:2)

Branky: 12. Pavelski, 28. Cogliano, 35. Gurjanov, 45. Oleksiak, 55. Dellandrea, 57. Dowling, 59. J. Klingberg - 32. Filppula, 48. Bertuzzi (Hronek), 54. DeKeyser. Střely na branku: 29:23. Diváci: 4214. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Gurjanov, 3. Kero (všichni Dallas).

Colorado - San Jose 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky: 50. a 59. Kadri, 52. Burakovsky. Střely na branku: 38:21. Hráno bez diváků.

Arizona - Anaheim 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 28. a 56. Dvorak, 41. Garland - 4. Silfverberg, 49. Heinen. Střely na branku: 34:16. Diváci: 2252. Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Kuemper, 3. Keller (všichni Arizona).

Edmonton - Toronto 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

Branky: 39. a 47. Draisaitl, 52. Kassian - 10. Spezza, 19. W. Nylander, 48. Simmonds, 54. Matthews. Střely na branku: 29:27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Spezza, 3. Matthews (oba Toronto).

Vancouver - Ottawa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 6. a 25. Boeser, 11. E. Pettersson, 42. Pearson - 35. Chabot. Střely na branku: 25:37. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Holtby, 3. E. Pettersson (všichni Vancouver).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Columbus 8 3 3 2 21:24 9 2. Dallas 4 4 0 0 19:6 8 3. Nashville 7 4 0 3 17:20 8 4. Florida 4 3 1 0 16:12 7 5. Tampa Bay 5 3 1 1 15:11 7 6. Chicago 8 2 3 3 22:28 7 7. Carolina 4 3 0 1 10:6 6 8. Detroit 8 2 1 5 16:29 5

Severní divize:

1. Toronto 9 7 0 2 30:25 14 2. Montreal 7 5 2 0 33:20 12 3. Winnipeg 7 5 0 2 28:21 10 4. Vancouver 10 5 0 5 36:36 10 5. Edmonton 9 3 0 6 26:33 6 6. Calgary 6 2 1 3 18:17 5 7. Ottawa 8 1 1 6 17:36 3

Východní divize:

1. Washington 8 5 3 0 31:26 13 2. Boston 7 5 1 1 22:13 11 3. Philadelphia 8 5 1 2 28:26 11 4. Pittsburgh 8 4 1 3 24:30 9 5. Buffalo 8 3 2 3 23:24 8 6. New Jersey 7 3 1 3 15:19 7 7. NY Islanders 7 3 0 4 14:17 6 8. NY Rangers 7 2 1 4 18:20 5

Západní divize:

1. Vegas 7 5 1 1 23:17 11 2. Colorado 8 5 0 3 28:18 10 3. Minnesota 8 5 0 3 24:20 10 4. St. Louis 7 4 1 2 22:27 9 5. Los Angeles 8 3 2 3 25:26 8 6. Anaheim 8 3 2 3 14:17 8 7. Arizona 8 3 1 4 20:22 7 8. San Jose 8 3 0 5 22:31 6

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 9 14 (5+9) 2. Draisaitl (Edmonton) 9 13 (6+7) 3. Marner (Toronto) 9 13 (5+8) 4. Kopitar (Los Angeles) 8 12 (1+11) 5. Ehlers (Winnipeg) 7 11 (5+6) 6. Mark Stone (Vegas) 7 11 (2+9) 7. Q. Hughes (Vancouver) 10 11 (1+10) 8. Horvat (Vancouver) 10 10 (5+5) 9. Marchand (Boston) 7 10 (4+6) 10. Bäckström (Washington) 8 10 (4+6) 22. Voráček (Philadelphia) 8 9 (1+8) 46. Hertl (San Jose) 8 7 (3+4) 72. Vrána (Washington) 8 6 (3+3) 113. D. Kubalík (Chicago) 8 5 (2+3) 144. Krejčí (Boston) 7 5 (0+5) 149. Hronek (Detroit) 8 5 (0+5) 156. Palát (Tampa Bay) 5 4 (3+1) 200. Chytil (NY Rangers) 5 3 (2+1)