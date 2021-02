Mrázek si užil druhou nulu a potěšila jej Nečasova branka

Raleigh (USA) - Skvělý vstup do odložené sezony NHL prožívá český hokejový brankář Petr Mrázek z Caroliny, který vychytal ve třetím zápase druhé čisté konto. Ve čtvrtek byl neprůstřelný v domácí premiéře proti obhájci Stanleyova poháru Tampě Bay a byl rád, že se v utkání prosadil i krajan Martin Nečas. Výhru 1:0 zařídil dvaadvacetiletý útočník po 72 sekundách prodloužení svým prvním gólem v sezoně.

Carolina po karanténě kvůli koronavirové nákaze nastoupila ke čtvrtému duelu v ročníku poprvé od 18. ledna, kdy prohrála v Nashvillu 2:4. "Byl to těžký začátek po karanténě. Ještě proti Tampě, která hraje hodně útočný hokej, a bez pěti kluků základní sestavy," řekl Mrázek ve zvukové nahrávce poskytnuté českým médiím.

Carolina se musela obejít bez obránce Jaccoba Slavina a útočníků Teuva Teräväinena, Jespera Fasta, Warrena Foegeleho a Jordana Martinooka. Premiéry v NHL se dočkal forvard Steven Lorentz. "Bojovali jsme a jsme rádi za dva body. Chyběly nám opory Slavin, Teräväinen a dokázali jsme i bez nich zvítězit. Jsem rád za Nečiho, že dal gól. Zasloužil si to, hrál výborné utkání a měl nějaké šance," podotkl Mrázek, který si připsal 32 úspěšných zákroků.

Nulu vychytal i ve čtvrtek 14. ledna v úvodním duelu díky 14 zásahům při výhře 3:0 na ledě Detroitu, svého prvního působiště v NHL. O dva dny později se postavil Red Wings znovu a 17 zákroky nezbránil prohře 2:4. V Nashvillu chytal James Reimer. Proti Lightning si osmadvacetiletý odchovanec Vítkovic připsal v 266. utkání v NHL 23. nulu.

Mrázek vytáhl v každé třetině jeden skvělý zákrok. V úvodní vychytal dvě hvězdy soupeře - střelu Victora Hedmana zblízka vykopl betonem a následně zastavil dorážku Stevena Stamkose do odkryté branky. Český gólman se nejvíce zapotil ve druhé části, v níž zlikvidoval čtrnáct střel včetně šance Pata Maroona, který se před ním zjevil sám. V 52. minutě si na něj nepřišel z přečíslení ani Blake Coleman.

"Když čelíte skvělému týmu, víte, že si nějaké dobré šance vypracuje. Při některých jsem měl i štěstí," prohlásil Mrázek na klubovém webu. Cítil se, jako by mu po dlouhé pauze znovu začínala sezona. "Byl to zápas po devítidenní pauze. Museli jsme se s tím vypořádat a zabojovat. Myslím si, že jsme to zvládli a od první třetiny jsme dokazovali, že jsme připraveni dobře. Byl to dobrý zápas. Oba týmy hrály velmi dobře," doplnil majitel bronzové medaile z mistrovství světa 2012 ze Stockholmu a Helsinek.

Potěšilo jej, že vyšel jako vítěz ze souboje s ruským gólmanem Andrejem Vasilevským, držitelem Vezinovy trofeje z roku 2019. "Je to vždycky výzva hrát proti brankáři jako je on a ještě proti vítězi Stanleyova poháru z minulého roku. Pro všechny z nás to bylo vzrušující," uvedl Mrázek, jenž přišel do Caroliny v roce 2018 z Philadelphie.

Mrázek dokázal už podruhé v sezoně udržel nulu stejně jako Semjon Varlamov z New York Islanders, John Gibson z Anaheimu a Philipp Grubauer z Colorada. Je na druhém místě s úspěšností zákroků 95,5 procent za Antonem Chudobinem z Dallasu (95,8) a třetí s průměrem 1,01 obdržené branky na zápas za Chudobinem (0,99) a Marcem-Andrém Fleurym z Vegas (1,00).