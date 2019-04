New York - Hokejisté Caroliny s Petrem Mrázkem v brance utrpěli v úvodním kole play off NHL ve Washingtonu debakl 0:6 a prohrávají 2:3 na zápasy. Český gólman odchytal celý zápas a kryl 22 střel. St. Louis postoupilo do druhého kola, když porazilo doma Winnipeg 3:2 a uzavřelo sérii v poměru 4:2. Dallas vyhrál i s přispěním jedné asistence Romana Poláka v Nashvillu 5:3 a vede 3:2 na zápasy.

Mrázek v předchozích dvou domácích utkáních pustil jen jeden gól a ve Washingtonu až do 35. minuty držel těsný stav 1:0. Úvodní gól vstřelil v přesilové hře z dorážky Nicklas Bäckström, který poté z přečíslení dva na jednoho zvýšil na 2:0. Třetí gól přidal ještě v závěru druhé třetiny střelou z mezikruží Brett Connolly.

Zbývající branky padly v závěrečné části. Tom Wilson využil z dorážky početní výhodu, Nic Dowd proměnil trestné střílení a v další přesilové hře se trefil střelou bez přípravy Alexandr Ovečkin. Mrázek vydržel v brance až do konce zápasu, za žádný gól nemohl. Na druhé straně Braden Holtby kryl všech třicet střel.

Hrdinou St. Louis je Jaden Schwartz. Šestadvacetiletý útočník minule rozhodl o výhře 3:2 v čase 59:45, tentokrát vstřelil hattrick - poprvé skóroval už po 23 sekundách hry, ve 33. minutě přidal v přesilové hře druhý zásah a na začátku poslední třetiny zkompletoval třígólový večer. Winnipeg ještě zápas zdramatizoval dvěma trefami, ale kontaktní gól dal až 38 sekund před koncem.

Výhru Dallasu řídili dvougóloví střelci Alexander Radulov a Jason Dickinson, jemuž u trefy na 1:1 asistoval Polák. Stars odskočili na začátku prostřední třetiny dvěma zásahy Radulova do trháku 3:1. Nashville sice snížil trefou Ryana Johansena, ale hosté kontrovali zásahy Tylera Seguina a Dickinsona. Domácí Kyle Turris ještě vykřesal ve 43. minutě naději na obrat, ale skóre se už poté neměnilo.

1. kolo play off NHL: -------- Východní konference - 5. zápas: Washington - Carolina 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) Branky: 8. a 35. Bäckström, 37. Connolly, 42. T. Wilson, 49. Dowd z tr. střílení, 51. Ovečkin. Střely na branku: 28:30. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu celé utkání, inkasoval šest gólů z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 78,6 procenta. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Bäckström, 2. Holtby, 3. Ovečkin (všichni Washington). Stav série: 3:2. Západní konference - 5. zápas: Nashville - Dallas 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Branky: 7. Grimaldi, 30. Johansen, 43. Turris - 14. a 42. Dickinson, 21. a 28. Radulov, 36. Seguin. Střely na branku: 33:26. Diváci: 17.633. Hvězdy zápasu: 1. Radulov, 2. Dickinson, 3. Jamie Benn (všichni Dallas). Stav série: 2:3. Západní konference - 6. zápas: St. Louis - Winnipeg 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Branky: 1., 33. a 44. Schwartz - 53. Byfuglien, 60. Little. Střely na branku: 36:20. Diváci: 18.524. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Binnington, 3. Pietrangelo (všichni St. Louis). Konečný stav série: 4:2.