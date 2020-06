Mráz povede Coburg, bude třetím českým koučem v bundeslize

Coburg (Německo) - Bývalý házenkářský reprezentant Alois Mráz se stal trenérem bundesligového nováčka Coburgu. Jednačtyřicetiletý rodák z Plzně dosud v Německu působil v Gummersbachu, kde byl šéftrenérem mládeže. Předtím pracoval v bundeslize jako asistent trenéra v Hüttenbergu.

Nyní ho čeká první angažmá v elitní soutěži v roli hlavního kouče. "Ohromně se na práci v Coburgu těším. Moc si toho vážím, že mi dal klub důvěru a chci ji splatit tím, že budu makat na sto procent," uvedl Mráz na klubovém webu. V Coburgu podepsal smlouvu na dva roky.

"Alois na nás udělal od první chvíle velký dojem. Je to profík, který už jako hráč slavil řadu úspěchů. Teď je to ctižádostivý trenér, který toho má hodně před sebou a věříme, že náš klub bude posouvat dál," řekl Jan Gorr, který jako trenér dovedl Coburg k postupu a poté přešel do funkce sportovního ředitele.

Mráz, který odehrál v reprezentaci 139 zápasů, nastupoval v Německu v letech 2001 až 2015 za pět různých klubů. V bundeslize bude třetím českým koučem po Filipu Jíchovi, který letos získal titul s Kielem, a Danielu Kubešovi. Jeden z dvojice reprezentačních trenérů byl v květnu jmenován novým koučem týmu Nordhorn-Lingen.