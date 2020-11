Mráz o Vánocích podle předpovědi přes den zřejmě nebude

Praha - Prosinec bude podle meteorologů teplotně i srážkově průměrný. Maximální teploty přes den se budou pohybovat lehce nad nulou, a to zřejmě i v období kolem Vánoc. V noci je třeba počítat s mrazem. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí pro období od 30. listopadu do 27. prosince, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Kolísavý trend z posledních dvou listopadových týdnů, kdy se průměrné týdenní teploty pohybovaly na rozhraní nadnormálních a následně podnormálních hodnot, bude pokračovat i v následujících čtyřech týdnech," uvádějí meteorologové.

V prvním prosincovém týdnu se oproti současnosti ochladí. Denní maxima se budou pohybovat nejčastěji kolem dvou stupňů nad nulou, minima v noci kolem minus tří stupňů Celsia. V dalším týdnu se přibližně o jeden až dva stupně oteplí.

Ve druhé polovině prosince teploty začnou opět klesat, ale jen mírně. Kolem Vánoc by tak mohlo být přes den těsně nad nulou.

Nejenom teplotně, ale i množstvím dešťových či sněhových srážek by prosinec neměl vybočovat z hodnot běžných pro tento měsíc. "Celkově období od konce listopadu do konce vánočních svátků by mělo být srážkově v normálu nebo slabě podnormální," odhaduje ČHMÚ.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 30. listopadu do 27. prosince je minus 0,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1969, kdy průměr činil minus 6,1 stupně. Zatím nejvyšší průměr čtyři stupně Celsia meteorologové zaznamenali před pěti lety.

Měsíční výhled se podle ČHMÚ zaměřuje na týdenní průměry, nepostihuje proto všechny možné výkyvy počasí. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek je zhruba 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro daná období.