MPSV zatím zvýšení podpor v nezaměstnanosti navrhovat nebude

Praha - Ministerstvo práce nebude zatím navrhovat zvýšení podpor v nezaměstnanosti. Úpravu částek začne prosazovat, pokud lidí bez práce začne v Česku skokově přibývat. Na dotaz ČTK to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní by pak nezaměstnaní mohli například dostávat víc peněz jako prémii za aktivitu při hledání nového uplatnění. Nezaměstnanost se v Česku v květnu zvedla proti dubnu mírně, a to o 0,2 procentního bodu na 3,6 procenta.

"Jsme připraveni, co se týká návrhu na případné zvýšení podpory v nezaměstnanosti. V tuto chvíli to ale stále ještě není aktuální. Pokud by došlo ke skokovému nárůstu, tak s takovým návrhem přijdeme," řekla ministryně.

Ministerstvo práce už dřív uvedlo, že očekává případné zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů. Při jakém přírůstku počtu a podílu lidí bez práce by resort návrh na zvýšení podpor předložil, ministryně dnes neupřesnila. Podle ní by roli nehrálo jen jedno číslo.

"V Německu narostla nezaměstnanost na 6,1 procenta, my jsme na 3,6 procenta. ČR kopíruje vývoj v Německu. V momentě, kdy budeme mít pocit, že tendence směřuje opravdu ke skokovému navýšení nezaměstnanosti, tak bychom s návrhem přišli," řekla Maláčová. Dodala, že návrh by projednávala tripartita. Pokud by ho schválila vláda, dostala by ho pak Sněmovna.

Podpora se lidem do 50 let vyplácí za určitých podmínek pět měsíců, lidem od 50 do 55 let osm měsíců a lidem nad 55 let 11 měsíců. Částka se u zaměstnanců stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední dva roky, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z vyměřovacího základu. První dva měsíce se vyplácí 65 procent, další dva měsíce 50 procent a ve zbytku času 45 procent. Pokud člověk odejde z práce bez vážného důvodu sám, nebo "na dohodu", dostává 45 procent. Při rekvalifikaci, kterou zajistí úřad práce, je podpora vyšší. Činí 60 procent.

"Přikláním se k tomu, že by to měla být případně prémie, zvýšená částka za to, pokud lidé budou aktivně participovat v programech aktivní politiky zaměstnanosti," uvedla k případnému navýšení podpor ministryně. Aktivní politika zaměstnanosti zahrnuje mimo jiné rekvalifikace, různé programy na podporu zaměstnávání, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa či příspěvky na zapracování i zaměstnávání lidí s handicapem.

V polovině května po jednání Národní ekonomické rady (NERV) Maláčová oznámila, že jsou tři scénáře navýšení podpory. Zmínila jen nejvyšší variantu, a to 500 korun na den. Měsíčně by tak částka činila 15.000 korun, minimální mzda je letos 14.600 korun. Zaměstnavatelé si už nyní stěžují na to, že jim chybějí pracovníci s nízkou kvalifikací. Mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková upřesnila, že přes 71 procent evidovaných volných míst je pro uchazeče se základním či nižším vzděláním.

Podporu v nezaměstnanosti v květnu dostávalo 96.914 lidí, tedy 36,4 procenta uchazečů o práci. Průměrná částka činila 8649 korun. V dubnu podporu mělo 92.898 nezaměstnaných, tedy 36,6 procenta. Podle Beránkové částku do 4500 Kč pobíralo zhruba 16 procent uchazečů o místo. Celkem jich bylo 15.408.

Nejvyšší možná podpora dosahuje 0,58násobku průměrné mzdy, letos to je 19.389 korun. Při rekvalifikaci je to pak 0,65násobku, tedy 21.729 korun za měsíc. Na částku 19.389 korun dosáhla čtyři procenta nezaměstnaných - 4167 lidí. V květnu na podporách úřady práce vyplatily 920,17 milionu korun. V dubnu výdaje činily 738,23 milionu a v březnu 848,17 milionu, dodala Beránková.