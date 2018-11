Praha - Ministerstvo práce zatím nezajistilo fungování informačních systémů pro vyplácení dávek a agendu zaměstnanosti v příštím roce. Na konci letošního roku vyprší smlouva s nynějším dodavatelem - firmou OKsystem, vedení resortu ji ale zatím neprodloužilo. Má na to čas do konce měsíce. Vláda by o prodloužení měla jednat 28. listopadu. ČTK to řekli mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová a ředitel a člen představenstva firmy Vítězslav Ciml.

"Pevně doufám, že se podaří do konce listopadu situaci ohledně informačních systémů na ministerstvu práce vyřešit," řekla na posledním jednání sněmovního sociálního výboru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Původní termín pro prodloužení smlouvy s OKsystemem byl do konce září, resort ho ale nestihl. Šéf sněmovního podvýboru pro IT a dávkové systémy Lukáš Kolářík (Piráti) upozorňoval na to, že bez smlouvy nebude mít ministerstvo od ledna zajištěn provoz systémů, hrozí výpadek vyplácení dávek a do tísnivé situace by se mohly dostat statisíce lidí. Ministerstvo a firma se pak dohodly na dodatku, který lhůtu pro prodloužení smlouvy protahuje do konce listopadu.

"Lhůta pro uplatnění opce trvá až do 30. listopadu 2018, přičemž stávající smlouva může být tímto způsobem prodloužena až do 31. prosince 2020," upřesnila mluvčí ministerstva.

Resort měl mít nový propojený informační systém od loňska. O jeho vytvoření rozhodlo v roce 2014 vedení úřadu v čele s ministryní Michaelou Marksovou (ČSSD). Stát měl zhruba 1,5 miliardy. Přípravy od počátku nabraly zpoždění. Smlouva s OKsystemem se kvůli tomu opcí prodlužovala už před dvěma lety. Dvouletý provoz vyšel asi na miliardu. Cena by měla zůstat stejná i v příštích dvou letech.

Maláčová se svým týmem trvala na tom, aby záměr prodloužit smlouvu projednala rada vlády pro informační společnost a kabinet. Rada informaci probrala podle mluvčí resortu na zasedání 12. října. Vláda se plánem začala zabývat tento týden, pokračovat bude příští středu.

"Očekáváme, že ministerstvo opci uplatní. Pokud ne, zahájíme proces ukončení smlouvy, abychom vše předali k 28. únoru," řekl Ciml. Firma má podle dohody zajišťovat provoz, podporu a rozvoj systémů do konce února.

Náhradní systém pro agendu dávek a zaměstnanosti resort nyní nemá. Podle Cimla by tak úředníci museli začít používat "tužku a notýsek, nebo excelové tabulky". Ministerstvo by mohlo případně ale znovu vyvolat i jednání o novém dodatku s dalším prodloužením lhůty pro opci, připustil Ciml. Při domlouvání nynějšího dodatku s prodloužením opce do konce listopadu se jednání o ceně nevedla. Před opcí do konce roku 2016 platil resort OKsystemu za služby méně. Ciml ČTK už dřív řekl, že nynější suma odráží krátkou výpovědní lhůtu. Spolupráce může skončit do tří měsíců.

Resort před nedávnem uvedl, že bude pokračovat v budování nových systémů. Při jejich zavádění by se postupně v příštích dvou letech služby od OKsystemu vypínaly.

Kvůli chystaným systémům je ministerstvo s OKsystemem ve sporu. V roce 2017 odstoupilo totiž od zakázky na nový systém dávek. Podle tehdejšího vedení resortu byl průběh zakázky neuspokojivý a firma nezaručila, že vše stihne. OKsystem, který zvítězil v tendru, si zase stěžoval na nesoučinnost resortu a podal žalobu k soudu o určení neplatnosti rozhodnutí. Verdikt zatím nepadl. Ciml dnes ČTK řekl, že společnost začala s ministerstvem jednat o smíru. Za resort vyjednával politický náměstek Tomáš Martinec. V úřadu už ale není, od listopadu ho ve funkci vystřídala Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD).