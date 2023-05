MPSV žádá v balíčku přehodnocení návrhu na zvýšení náhrad pro exprezidenty

Praha - Ministerstvo práce žádá přehodnocení navýšení náhrad pro bývalé prezidenty, s nímž počítá vládní balíček k ozdravení financí. Podle úřadu je zdvojnásobení částky velkorysé. Požaduje také zdůvodnění, proč má přidání patřit do souboru opatření ke snížení státních výdajů. Navrhuje i úpravu u podpory na stravování pracovníků či upřesnění u některých daní. Chybí mu také hodnocení dopadů plánovaných kroků na rodiny, žádá dopracování. Vyplývá to z připomínek k balíčku. Týdenní lhůta na jejich zaslání dnes končí.

Ministerstvo práce sepsalo 17 stran připomínek. Zásadní jsou dvě, které se týkají podpory stravování pracovníků a navýšení náhrad pro bývalé prezidenty. Resort uvádí, že svými výhradami nemíří na podstatu balíčku, ale převážně jen upřesňuje navržené znění.

Bývalý prezident má měsíční rentu 50.000 korun a náhradu 50.000 korun na nájemné za kancelář a na odměnu asistenta. Podle návrhu by od příštího roku měly náhrada i renta odpovídat platu poslance. Pro letošek je to 102.400 korun. Částka se pravidelně valorizuje. Ministerstvo práce žádá zdůvodnění, proč přidání patří mezi opatření ke snížení deficitu a proč je nynější výše nedostatečná. Dodává, že poslancům a senátorům se poskytuje náhrada do 25 procent platové základny na prokázané náklady na provoz kanceláře. Výdaje se kontrolují.

"V případě bývalého prezidenta republiky ovšem žádný kontrolní mechanismus stanoven není a nadto je okruh nahrazovaných druhů nákladů vymezen pouze demonstrativně. Celá úprava tak působí pouze jako forma mimořádně nadstandardního sociálního zajištění bývalého prezidenta republiky," uvedlo ministerstvo.

Žádá přehodnocení náhrady, považuje ji za velkorysou a nepřiměřenou. Chce vysvětlení, proč se má částka vázat na plat zákonodárce a proč se nemá využití kontrolovat. Poukazuje na to, že exprezident pro zemi už nepracuje. "A může dokonce vykonávat činnosti v rozporu se zájmy státu," uvádí ministerstvo.

Zásadní připomínku má i u příspěvku na stravování. Navrhuje, aby se daňově uznatelná podpora nevázala na "přítomnost v práci ve směně", ale na odpracovanou dobu. Píše, že pokud se daňové osvobození u stravy pro zaměstnance limituje, bude problém s drobným občerstvením třeba na poradách. "Budou se muset složitě odčítat od limitu konkrétního účastníka, a o to mu snížit limit na ten den například na oběd," uvedlo ministerstvo.

Resort žádá důkladněji dopracovat hodnocení dopadu opatření na rodiny. Dodává, že třeba u omezení daňového zvýhodnění benefitů vyčíslení chybí. Podle ministerstva se nedají vyloučit soudní spory u nastavení progresivního zdanění. Zatímco vyšší sazba u daně z příjmu se má nově týkat trojnásobku průměrné mzdy, u sociálních odvodů zůstává na čtyřnásobku. Není také jasné, odkdy budou některá přísnější pravidla platit a zda snížení DPH dopadne i na obce, uvádí resort. Doporučuje, aby celý výnos daně z technických her patřil státu a sazby hazardu se stupňovaly podle rizika závislosti. Obává se i vyšší administrativy u daně z nemovitostí.