MPSV žádá do rozpočtu o 11,7 miliard víc, Schillerová chce kompromis

Praha - O téměř 11,7 miliardy korun proti původnímu návrhu ministerstva financí by chtěla posílit rozpočet resortu práce na příští rok ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Požaduje víc peněz na sociální služby, sociální práci, spolufinancování evropských projektů či investice do informačních systémů. Ministerstvo práce to uvedlo ve vyčíslení svých požadavků. Maláčová o nich bude v úterý jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Ta dnes novinářům řekla, že je "otevřena kompromisu" a s vládní kolegyní se chce dohodnout.

Podle návrhu rozpočtu by ministerstvo práce mělo příští rok hospodařit s příjmy 564,1 miliardy korun a s výdaji 676,47 miliardy, a to bez evropských peněz. Příjmy by tak proti letošku byly vyšší o 21,45 miliardy a vydaná suma o 49,03 miliardy. Do důchodů by mělo v roce 2020 putovat téměř o 36 miliard korun víc než teď. Na státní sociální podporu s rodičovskou a na pěstounskou péči by se mělo vyplatit proti letošnímu roku o 6,5 miliardy víc. Jen na slíbené zvýšení rodičovské o 80.000 korun je ale ročně potřeba 8,6 miliardy. Ministerstvo financí uvedlo, že přidání rodičům už je v návrhu rozpočtu zahrnuto.

Nejvíc peněz ministerstvu práce podle jeho výčtu chybí na sociální služby. Pro příští rok navrhovaný rozpočet počítá s částkou 15,7 miliardy korun, tedy se stejnou sumou jako letos. Poskytovatelé péče a kraje si přitom stěžují na to, že jim v tomto roce dvě miliardy scházejí. Žádali dofinancování. Vláda jim poslala miliardu.

Podle ministerstva práce by pro příští rok na dotace na sociální služby bylo potřeba 19 miliard. To je o 3,3 miliardy víc než v navrhovaném rozpočtu. "Mohou zkolabovat sociální služby, zřizovatelé budou muset propouštět, nebudou mít peníze na nájmy a provoz, což povede k zavírání domovů důchodců," uvedlo ministerstvo.

Na investice do modernizace počítačových systémů a budov chce Maláčová získat ke čtyřem navrženým miliardám ještě 2,7 miliardy. Bez nich se mimo jiné "ohrozí výplata dávek a důchodů po roce 2020", uvedlo ministerstvo. Resort měl mít nový, propojený informační systém za 1,5 miliardy původně od roku 2017, termín se odsunul na rok 2021. Prodloužení smlouvy s dosavadním dodavatelem o rok vyjde na půl miliardy. Důchodový informační systém se pak do jednotného resortního systému dávek a zaměstnanosti zapojí pak nejspíš až od roku 2022.

Na politiku zaměstnanosti, která zahrnuje podporu veřejně prospěšných prací či rekvalifikace, by ministerstvo chtělo mít 3,27 miliardy. Návrh rozpočtu počítá s 500 miliony. Na sociální práci a ochranu dětí je v něm asi 680 milionů. Maláčová požaduje 3,5krát víc, tedy 2,44 miliardy. Téměř o půl miliardy víc by chtěla mít i na pěstounskou péči.

Další půlmiliarda by byla podle ministerstva potřeba na financování evropských projektů. Z EU by měl resort příští rok mít 5,86 miliardy. Celkem 70 milionů místo požadovaných 220 milionů by mělo podle návrhu rozpočtu putovat do dotací na pomoc seniorům a rodinám.

Schillerová opakovaně požadavky na vyšší výdaje resortu práce kritizovala. Podle ní je potřeba reforma systému dávek i analýza financování sociálních služeb. "Budu samozřejmě otevřena tomu, abychom se dohodly (s Maláčovou). Vždycky jsem otevřena hledat kompromis, takže i v tomto případě," řekla dnes Schillerová.

Rozpočet ministerstva práce hraje roli i při řešení nynější vládní krize kolem obsazení postu ministra kultury. Šéf ČSSD Jan Hamáček několikrát zopakoval, že jeho strana chce ve vládě zůstat, pokud se bude dodržovat Ústava a koaliční smlouva a rozpočet umožní fungování pětice resortů sociálnědemokratických ministrů. Ti se nechali slyšet, že jim dohromady chybí kolem 20 miliard. Se Schillerovou se už dohodli na posílení sumy vnitra o 1,7 miliardy, zemědělství o miliardu, kultury o 440 milionů a zahraničí o 253 milionů.

Požadavky ministerstva práce na posílení rozpočtu na příští rok v miliardách korun proti návrhu ministerstva financí:

Položka Požadavek Návrh rozpočtu Rozdíl Sociální služby 19 15,7 3,3 Politika zaměstnanosti 3,27 0,5 2,77 Investice 6,7 4 2,7 Ochrana dětí a sociální práce v obcích 2,44 0,68 1,76 Spolufinancování evropských projektů 0,92 0,43 0,49 Pěstounská péče 0,59 0,11 0,48 Dotace na projekty pro seniory a rodiny a na bezpečnost práce 0,22 0,07 0,15

Zdroj: Ministerstvo práce