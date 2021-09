MPSV: Všechny důchody by se od ledna mohly zvýšit nejméně o 650 Kč

Praha - Všichni důchodci v Česku by si od ledna mohli polepšit minimálně o 650 korun měsíčně. Z toho 350 korun by mohlo činit navrhované zvýšení solidární části penze po zákonné valorizaci a zbytek představuje už schválené dodatečné přidání 300 korun. Další růst pak bude záviset na odpracované době a výši odvodů. Průměrná penze by se měla zvednout celkem o 805 korun. ČTK o tom informovalo ministerstvo práce. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června téměř 2,86 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Průměrný starobní důchod dosahoval 15.385 korun.

Návrh nařízení, kterým vláda penze zvýší, ministerstvo zatím nezveřejnilo. Růst penzí bude ale vyšší, než se očekávalo. Proti dřívějším odhadům ministerstev financí a práce by průměrná zákonná valorizace měla být vyšší téměř o 50 korun. Původně měla činit 458 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) koncem srpna uvedla, že při sestavování návrhu rozpočtu počítala se 497 korunami. Resort práce dnes sdělil, že zákonná valorizace u průměrné penze má být 505 korun. Do částky se promítl růst cen. Na důchody bude tak ale potřeba i vyšší suma. Ke svému zákonnému přidání všichni důchodci a důchodkyně dostanou měsíčně ještě 300 korun.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární pevná část je pro všechny stejná a má odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3550 korun. Zásluhová část se stanoví podle odvodů a odpracovaných let. Ministerstvo práce navrhuje, aby se solidární díl zvedl všem o 350 korun. S třísetkorunovým měsíčním bonusem by si tak všichni lidé s penzí přilepšili o 650 korun. Zásluhový díl by se jim pak podle ministerstva měl navýšit o 1,3 procenta. Průměrná starobní penze by se zvedla podle zákona o 505 korun, s příspěvkem 300 korun tedy dohromady o 805 korun.

Penze se podle zákona zvyšují o součet růstu cen a poloviny růstu reálných mezd. Podle statistického úřadu se loni průměrný výdělek reálně zvedl o 1,2 procenta a inflace v červnu meziročně vzrostla o 2,8 procenta, v červenci o 3,4 procenta. Při výpočtu se ale zohledňuje růst cen zboží a služeb, které si pořizují senioři. Ten bývá v poslední době vyšší. Podle ministerstva práce celkové navýšení průměrného důchodu i s třísetkorunovým bonusem bude 5,2 procenta.

Ministerstvo práce má mít podle návrhu rozpočtu na penze příští rok 526,8 miliardy korun. Je to o 24 miliard víc než letos. První rozpočtová verze počítala proti letošku s částkou o 30,9 miliardy vyšší. Na přidání 300 korunového bonusu měsíčně bude potřeba asi 10,6 miliardy korun a na zákonnou valorizaci to podle dřívějších informací mělo být kolem 20 miliard. Vyšší zákonné navýšení o 47 korun proti původním očekáváním by pak mohlo znamenat zhruba 1,6 miliardy navíc.

Český důchodový systém je dlouhodobě v deficitu, do mírného přebytku se dostal jen v letech nejvyšší konjunktury. Kvůli koronavirové krizi se schodek prohloubil. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v tiskové zprávě uvedla, že zákonná valorizace je proti minulým letům nižší a senioři si přidání zaslouží, proto prosazovala bonus. Podle některých ekonomů a opozičních politiků je dodatečných 300 korun k penzi uplácením voličů, a to navíc na dluh v době vysokých rozpočtových schodků.