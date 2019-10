MPSV: V ČR je téměř 24.000 bezdomovců, z toho 2600 dětí

Praha - V Česku žilo letos na jaře 23.830 bezdomovců, z toho 2600 bylo mladších 18 let. Nejvíce lidí bez domova je v Moravskoslezském kraji a Praze. Výrazně převažují muži a zhruba polovina bezdomovců žije venku nebo využívá přechodné noclehárny pro lidi bez přístřeší. Vyplývá to ze sčítání a odhadu, které v dubnu provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, sdělil ČTK mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Dostálek.

Sčítání se uskutečnilo ve 403 obcích, v nichž žije více než polovina obyvatel ČR, ve 232 azylových domech, 19 domech na půl cesty, 188 nemocničních zařízeních a 35 věznicích. K celkovému počtu výzkumný ústav dospěl takzvanou extrapolací dat, tedy odhadem na základě získaných údajů.

Polovina lidí bez domova využívá sociálních a ubytovacích služeb a pobývá v azylových domech, obecních ubytovnách pro lidi bez přístřeší, v domech na půl cesty nebo byli v době sčítání v nemocničních zařízeních (nejčastěji psychiatrických léčebnách) či ve vězení.

Mezi bezdomovci, kteří přespávají venku a v noclehárnách, je 80 procent mužů a více než dvě pětiny těchto lidí bylo v situaci bezdomovectví pět a více let. V azylových domech je poměr rozdílný, žije v nich 30 procent žen, 38 procent mužů a 32 procent dětí. Nejpočetnější věkovou kategorií klientů azylových domů jsou nezletilí, a to kvůli matkám s dětmi, a dospělí ve věku mezi 50 a 64 lety. Zhruba dvacetinu obyvatel azylových domů tvoří senioři starší 65 let. Obyvatelé azylových domů nejčastěji uváděli, že byli bez střechy nad hlavou dobu kratší než rok.

"Lidé bez domova z námi sčítaných kategorií jsou přitahováni především většími městy s populací nad 20.000 obyvatel. Zjednodušeně lze říct, že čím větší obec je, tím větší má předpoklady, že se v ní budou osoby bez domova koncentrovat. Nejvyšší koncentrace osob bez domova proto nalezneme v krajích, jejichž populace žije především ve větších městech," uvedl výzkumný ústav v závěrečné zprávě.

V Moravskoslezském kraji žije asi 3540 bezdomovců, v hlavním městě zhruba 3250 a v Jihomoravském kraji přibližně 2450. Naopak v Jihočeském a Libereckém kraji je bezdomovců méně než 800.

Nejvyšší podíl bezdomovců je v Karlovarském kraji, tři procenta. V Moravskoslezském kraji to je 2,92 procenta a v Ústeckém 2,75 procenta.

Z hlediska nejohroženější skupiny bezdomovců, tedy těch, kteří přespávající venku a v noclehárnách, je na prvním místě ale Praha. V hlavním městě takto žije přibližně 2100 lidí. Nejmladší je pak bezdomovecká populace v Ústeckém kraji, kde mají lidé bez domova v průměru 45 let. Naopak nejstarší bezdomovci s průměrným věkem 50 let jsou ve Zlínském a Olomouckém kraji. Celorepublikový průměrný věk lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou, je kolem 47 let.

Nejvíce dětí bez domova bylo mezi regiony podle zjištění výzkumného ústavu v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, jejich počet tam překračoval 300. Nejméně, 47, jich bylo v Karlovarském kraji.

Podle sčítání lidí z roku 2011 žilo v ČR kolem 11.500 osob bez přístřeší, které vyhledávaly pomoc a stály o ni.

Počty lidí bez domova podle místa přespávání:

Místo přespání počet bezdomovců noclehárny a venku 11.608 azylové domy 6135 obecní ubytovny 1640 věznice 1500 zdravotnická zařízení 2672 domy na půli cesty 270

Počet lidí bez domova v jednotlivých krajích:

Kraj počet dospělých bez domova počet dětí bez domova Moravskoslezský kraj 3180 361 Praha 3057 194 Jihomoravský kraj 2135 318 Ústecký kraj 2005 258 Středočeský kraj 1977 231 Olomoucký kraj 1315 272 Plzeňský kraj 1153 114 Zlínský kraj 1033 105 Pardubický kraj 964 130 Vysočina 915 95 Karlovarský kraj 846 47 Královéhradecký kraj 762 122 Liberecký kraj 732* 71 Jihočeský kraj 656 118

* Liberecký kraj se do sčítání v terénu a noclehárnách nezapojil, hodnoty v těchto kategoriích byly proto plně extrapolovány.

Zdroj: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí