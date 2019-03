Praha - Ministerstvo práce plánuje v brzké době změny u zhruba třetiny z 11 sociálních dávek, které posuzuje při své revizi. Podobu a pravidla vyplácení chce upravit u dvou dávek, a to u příspěvku a doplatku na bydlení. U dalších dvou podpor - rodičovské a příspěvku na živobytí - navrhuje zvýšení. Sedm zbývajících dávek by mělo zůstat zatím beze změn či zásadnějších úprav. Vyplývá to z vyjádření vedení resortu a ze souhrnu dávek, který ministerstvo připravilo. Výsledky revize zatím oficiálně nezveřejnilo.

O nutnosti přezkoumat nastavení podpor mluvil opakovaně premiér Andrej Babiš (ANO) či ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Od tohoto kroku si slibují odhalení zneužívání či nadužívání pomoci od státu a následné úspory. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v tiskové zprávě nyní uvedla, že pokud cílem revize mají být hlavně úspory a omezení zneužívání, prostor k nim vidí u dávek na bydlení.

V souhrnu ministerstvo uvedlo, že "navrhuje revizi" příspěvku a doplatku na bydlení. Podle plánu by stát příspěvek vyplácel jen lidem do bytů, doplatek zas jen do ubytoven a jiných nebytových prostor. Bydlení by muselo splňovat stanovené technické a hygienické standardy. Výše podpory by odpovídala obvyklému nájemnému v daném místě. Nárok na dávku by měli jen nemajetní, zavedlo by se testování majetku. Aby dávku získali dlouhodobě nezaměstnaní či pachatelé opakovaných přestupků, museli by spolupracovat se sociálními pracovníky.

Podle svého legislativního plánu by měl resort novely o státní sociální podpoře a o hmotné nouzi s úpravou dávek na bydlení předložit v březnu a v dubnu. S účinností se pak počítá od začátku příštího roku.

Výdaje na dávky na bydlení v posledních letech klesají a příjemců ubývá, a to i přes rostoucí nájmy a ceny energií. Nezaměstnanost je rekordně nízká a výdělky se zvedají, pomoc od státu tak potřebuje méně lidí, nebo na ni méně lidí dosáhne. Zpřísnila se i pravidla pro vyplácení a obyvatelům ubytoven dávky poklesly.

Výrazné snížení dávek na bydlení navrhovala před rokem ministryně práce první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO), resort od záměru pak ustoupil. Škrty přinese s největší pravděpodobností i chystaná "revize". Podle odborníků na sociální problematiku ale není možné výrazně škrtat podporu na bydlení, dokud v Česku nebude systém sociálního či dostupného bydlení.

U dalších dvou z 11 dávek navrhuje ministerstvo navýšení. Prosazuje od příštího roku zvednutí rodičovské z 220.000 na 300.000 korun, jak vláda v programovém prohlášení slíbila. V koalici ale není zatím shoda na tom, jestli by dávka měla vzrůst všem rodičům. Resort by upravil i příspěvek na živobytí, a to přes životní minimum. Maláčová už loni navrhla jeho navýšení o 11 procent a názor nezměnila. Životní minimum hraje roli i u přiznání dalších dávek.

Beze změny či větších úprav by zatím měly zůstat porodné, pohřebné, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, mimořádná okamžitá pomoc, přídavek na dítě a příspěvek na péči. Poslední dvě z vyjmenovaných dávek by podle ministerstva ale v budoucnu potřebovaly reformu a měly by se víc provázat s daňovým systémem či odvody.