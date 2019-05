MPSV nepočítá s růstem ceny sociálních služeb, kterou platí lidé

Praha - Ministerstvo práce nepočítá se zvýšením ceny, kterou mohou lidé platit za sociální služby. Neplánuje upravit vyhlášku se stanovením maximálních úhrad za pobyt v domově pro seniory, pečovatelskou službu či pomoc v chráněném bydlení. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Částky ve vyhlášce platí od roku 2014. Jejich zvednutí žádají poskytovatelé služeb i Svaz měst a obcí. Podle ministerstva financí by "aktualizace úhradových limitů" poskytovatelům pomohla. Podle Maláčové by seniory a postižené zatížila a přinesla jen osm milionů korun. Šéfka státní pokladny Alena Schillerová (za ANO) tvrdí, že by to ale mohla být až miliarda.

Poskytovatelé i kraje si stěžují na nedostatek financí na sociální služby. Asociace krajů žádá dofinancování. Chybějící dotace vyčíslila na dvě miliardy. Maláčová řekla, že by částku měl poskytnout státní rozpočet. Podle šéfky státní pokladny Aleny Schillerové (za ANO) by naopak měl situaci uklidnit a peníze najít resort práce, a to třeba i stanovením vyšších úhrad.

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého Česko patří k zemím, kde je podíl klientů na placení péče jeden z nejnižších v Evropě. Horecký podotkl, že se průměrný starobní důchod zvedl od roku 2014 zhruba o 2400 korun, maximální možné ceny ve vyhlášce se ale neupravily. Podle České správy sociálního zabezpečení starobní důchod na konci roku 2013 činil 10.970 korun, letos na konci března 13.377 korun. Příspěvek na péči se nedávno zvedl o deset procent. Letos se zvyšuje dávka ve třetím a čtvrtém stupni lidem v domácím prostředí.

"ČR patří k zemím, kde je všechno téměř zadarmo. Obrátili jsme se na ministerstvo práce společně se všemi kraji a se Svazem měst a obcí, aby se úhradová vyhláška zvýšila, aby se za hotelové služby - ubytování a stravování - mohlo platit víc. Když se zvýšil příspěvek na péči, aby se zvýšila i částka za hodinu péče, aby to dávalo nějaký smysl," řekl ČTK Horecký.

Vyhláška stanovuje, že za pečovatelskou službu může člověk nejvýš zaplatit 130 korun za hodinu, za celodenní stravu se třemi hlavními jídly 170 korun, za oběd 75 korun, za dovoz či donášku jídla 30 korun, za velký týdenní nákup či za nákup oblečení a vybavení domácnosti 115 korun, za praní a žehlení prádla 70 korun. Den ve stacionáři, domově pro seniory či chráněném bydlení nesmí vyjít na víc než na 210 korun. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Svazu měst a obcí Františka Lukla by se mohly zvednout platby od lidí za celodenní stravu ze 170 korun na 190 korun a za ubytování z 210 na 230 korun.

Ministryně práce to odmítá. "Máme informace, že velká část poskytovatelů plný strop nevyužívá. Argumentuje se, že je to jen 30 korun, ale ono to je 30 korun denně. Nejedná se o malé částky, kterými bychom seniory zatížili. Nemůžeme valorizovat důchody, abychom vzápětí zvedli vyhlášku a peníze seniorům vzali," řekla ministryně práce. Podle ní by zvýšení vyhlášky zajistilo osm milionů korun. Maláčová uvedla, že plnou částku nedokáže už nyní platit pětina obyvatel domovů pro seniory.

Schillerová dnes ve Sněmovně řekla, že v pohledu na vyhlášku se s Maláčovou neshodnou. "V podstatě vše nám vzrostlo a úhradová vyhláška se nezměnila. Navýšení úhradové vyhlášky by mohlo přinést téměř jednu miliardu," řekla Schillerová.

Podle ministerstva financí by resort práce neměl rozhodnutí o změně vyhlášky ale odkládat. "Resort práce nebyl schopen od roku 2014 vyhlášku upravit a zásadním způsobem tak aktualizací úhradových limitů pomoci provozovatelům sociálních služeb," uvedlo ministerstvo financí.