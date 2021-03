MPSV navrhuje navýšení ošetřovného na 100 pct redukovaného příjmu

Praha - Ministerstvo práce navrhuje zvýšit krizové ošetřovné kvůli zavřeným školám ze 70 na 100 procent redukovaného výdělku. Vyšší dávka by se vyplácela od 1. března. Rodiče s nižšími příjmy by tak mohli pobírat o něco víc peněz, než si vydělají čistého. Resort to uvedl v podkladech k návrhu zákona, který vláda zveřejnila na svém webu. Na navýšení dávky by bylo týdně při uzavření všech škol i školek potřeba asi 260 milionů korun navíc. O ošetřovném by mohl jednat kabinet. Na navýšení se zatím neshodl.

Školy kromě mateřských a speciálních se v Česku kvůli šíření covidu uzavřely loni 14. října. Mateřské školy byly v provozu. Žáci prvních a druhých tříd základních škol se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března jsou zavřené všechny školy včetně mateřských. Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let doma, může pobírat 70 procent redukovaného příjmu. Ministerstvo navrhuje vyplácet celý redukovaný příjem.

"V širokém pásmu výše příjmu dávka ošetřovného ve výši sto procent denního vyměřovacího základu mírně převýší úroveň čisté mzdy a bude částečně kompenzovat propad příjmů za uplynulé měsíce," uvedlo ministerstvo. Podle něj bude ošetřovné o něco vyšší než čistý výdělek u některých zaměstnanců s nízkým příjmem.

Autoři návrhu poukazují na to, že se rodičům na ošetřovném příjem znatelně propadl, řada rodin je na této dávce závislá a peníze jí nestačí na pokrytí potřebných výdajů. Po měsících už domácnosti také vyčerpaly své rezervy. Podle ministerstva má navýšení zlepšit situaci rodin s dětmi, aby nemusely žádat o jiné sociální dávky.

Ministerstvo odhaduje, že ošetřovné kvůli zavření škol může pobírat až 180.000 lidí. Nyní to týdně stojí asi 610 milionů korun. Při navýšení ze 70 na sto procent redukovaného příjmu by to bylo za týden asi 870 milionů korun.

Přísnější uzávěru vláda nařídila zatím na tři týdny. Na tuto dobu by bylo na navýšené ošetřovné potřeba 780 milionů korun navíc. Pokud by se pak otevřely školy a do tříd se vrátili žáci prvních a druhých tříd, týdně by to podle ministerstva bylo 80 milionů navíc. Od začátku března do konce školního roku zbývá 17 týdnů. Pokud by všechny školy zůstaly po celou dobu zavřené, navýšené ošetřovné by si vyžádalo do konce června 4,42 miliardy korun navíc.

Běžné ošetřovné činí 60 procent základu výdělku. Vyplácí se na děti do deseti let po dobu devíti dnů, samoživitelům a samoživitelkám pak až 16 dnů. Loni od dubna do konce června se částka zvedla na 80 procent redukovaného výdělku, a to na děti do 13 let po celou dobu uzavření škol.

Se stoprocentním navýšením nesouhlasí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Poukazuje právě na vyšší náhradu, než je čistý výdělek. Obává se výpadku pracovníků ve zdravotnictví či sociálních službách, kteří by zůstali na ošetřovném. Stejně se vyjádřila i poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová. Komunisté si podle ní nedokážou představit, že by se návrh se sto procenty přijal.