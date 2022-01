MPSV navrhlo novelu se zmrazením platů politků i soudců, projedná to vláda

Praha - Platy politiků, soudců a státních zástupců by letos mohly zůstat stejné jako loni. Se zmrazením platové základny počítá novela, kterou na svém webu zveřejnila vláda. Návrh připravilo ministerstvo práce. Šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) požádal, aby kabinet předlohu projednal na svém nejbližším zasedání. Ve středečním programu vládního jednání tento bod zatím není.

Výše platů politiků, soudců a státních zástupců se stanovuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Částka se násobí určitým koeficientem podle odpovědnosti a náročnosti funkce. Už loni platil základ z roku 2020. Důvodem byly úspory za epidemie. Od letoška je navyšování znovu automatické. Od ledna se platové základny ústavních činitelů, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Plat politiků má tak od letošního ledna vycházet z částky 89.155 korun. Ministerstvo práce navrhuje, aby základna zůstala stejná jako loni a předloni. Měla by činit 84.060 korun. U soudců by to místo 106.986 korun mělo být 100.872 korun a u státních zástupců po zmrazení místo 96.287,40 korun pro letošek 90.748,80 korun.

Soudci se už v minulosti kvůli zmrazení svých platů obraceli na soudy, které jim vyhověly. Zpráva se zdůvodněním návrhu se o soudních sporech a jejich výsledcích nezmiňuje. Členové vlády v minulých dnech uvedli, že by se zmrazení mělo týkat všech, tedy i soudců.

Ministerstvo práce zmrazení zdůvodnilo nezbytností snížit rostoucí zadlužení Česka z posledních let. "S ohledem na nepříznivou hospodářskou situaci umocněnou důsledky epidemie covid-19 a trvajícího rozpočtového provizoria je nezbytné růst platových základen dočasně pozastavit," stojí v podkladech k novele.

Výdaje na platy by se tak letos po zmrazení nezvedly o šest procent. Kdyby novela začala být účinná od února, za 11 měsíců by se tak nevyplatilo asi 0,6 miliardy. Politici by nedostali 56,7 milionu, soudci asi 403,7 milionu a státní zástupci 138,3 milionu.

Fialova vláda minulý týden odmítla návrh opozičního poslance Andreje Babiše (ANO) na pětileté zmrazení platů politiků. Rozhodla, že připraví novelu vlastní. Ministerstvo práce v podkladech navrhuje, aby se norma projednala ve Sněmovně ve zkráceném řízení a schválila hned v prvním kole.