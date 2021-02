MPSV má mít podle novely rozpočtu na výdaje o 4,85 mld Kč víc

Praha - Ministerstvo práce by mělo mít letos proti původnímu plánu na výdaje o 4,85 miliardy korun víc. Suma je na zvýšené přídavky na děti, náhradní výživné od státu za neplatiče či veřejně prospěšné práce. Na odvodech by pak měl resort vybrat o 13,4 miliardy víc, než se původně počítalo. Vyplývá to z návrhu novely státního rozpočtu, která zvyšuje schválený schodek o 180 miliard korun na 500 miliard. Výpadek daní představuje 99,6 miliardy.

Celkové výdaje ministerstva by se měly podle novely zvednout ze 709,59 miliardy na 714,44 miliardy korun. Příjmy by se navýšily z 538,64 miliardy na 552,04 miliardy.

Největší část z posílení výdajů by měla putovat do přídavků na děti. Sněmovna bude hlasovat o tom, že by se dávka od dubna měla zvýšit o 26 procent a pobírat by ji mělo víc dětí. Nárok by na ni měly mít rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima, nyní je to 2,7násobek. Peníze od státu by mělo dostávat asi 490.000 dětí místo nynějších zhruba 240.000. Na tři čtvrtletí bude tak potřeba navíc 2,7 miliardy. Celkem 445 milionů by mělo ministerstvo mít nově na náhradní výživné, které začne stát dětem neplatičů poskytovat od července.

Na aktivní politiku zaměstnanosti by resort mohl utratit o 1,7 miliardy víc. Místo 2,1 miliardy by na ni měl mít 3,8 miliardy korun. Podle podkladů k rozpočtové novele by se peníze měly využít hlavně na veřejně prospěšné práce a společensky účelná místa. Se sumou na pokračování programu Antivirus či na nový kurzarbeit vládní rozpočtová novela v pokladně ministerstva práce nepočítá.

Na sociálních odvodech by mělo přitéct o 13,4 miliardy víc. Na důchodovém pojištění by se sice mělo vybrat proti původním plánům o 14,2 miliardy víc, ale na nemocenském pojištění by to mělo být naopak o 0,8 miliardy méně.

Podle ministerstva financí aktualizované makroekonomické predikce ukazují, že výběr odvodů bude vyšší, než se očekávalo. Při navrhování letošního rozpočtu se vycházelo ze skutečnosti pro rok 2020 a kvůli omezením a opatřením na podporu firem a živnostníků se předpokládal nižší příjem. "Schválená opatření nebyla plně příjemci využita, a proto nedošlo k tak výraznému poklesu příjmů, jak se předpokládalo," uvedlo ministerstvo financí.

Podle oslovených ekonomů je navrhovaný rozpočtový schodek 500 miliard neopodstatněný a v současné ekonomické situaci s nejnovějšími odhady vývoje by mohl být o 100 miliard nižší. Půlbilionový deficit kritizovala i předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Podle některých opozičních poslanců si vláda nechává prostor na předvolební výdaje.