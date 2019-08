MPSV má dostat o 5,9 miliardy Kč víc, ČSSD má tak o rozpočtu jasno

Praha - Sociální demokraté mají po pátku jasno, kolik by mohla mít ministerstva v jejich správě příští rok na výdaje. Ministryně práce Jana Maláčová si s šéfkou státní pokladny Alenou Schillerovou (za ANO) vyjednala posílení rozpočtu svého resortu o 5,9 miliardy korun proti původnímu návrhu. Se svým požadavkem tak uspěla z poloviny. Pět ministrů ČSSD chtělo pro své úřady zhruba 20 miliard navíc, získali dohromady polovinu. Předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček řekl, že je s dosavadními výsledky spokojen.

Sociální demokraté v červnu ve vládě návrh rozpočtu nepodpořili. Kvůli průtahům kolem výměny ministra kultury pohrozili, že kabinet opustí. Hamáček ale několikrát zopakoval, že jeho strana chce v koalici zůstat, pokud výše rozpočtu umožní fungování jejích pěti resortů. Vnitro by tak mělo proti návrhu ministerstva financí navíc dostat 1,7 miliardy, zemědělství miliardu, kultura 440 milionů a zahraničí 253 milionů. S ministerstvem práce je to dohromady 9,29 miliardy korun. Maláčová řekla, že od kolegů ví, že jsou spokojeni. Podle ní se tak nebude opakovat to, že by se při hlasování o podobě státní pokladny sociální demokraté zdrželi.

Místopředseda sněmovního sociálního výboru z ODS Jan Bauer dohodu o navýšení sumy na výdaje ministerstva práce kritizoval. "5,9 miliardy Kč je cena za setrvání ČSSD ve vládě Andreje Babiše," poznamenal poslanec. Podle něj není jasné, kde ministryně financí na vyšší výdaje vezme peníze.

Schillerová řekla, že příjmy rozpočtu se nyní přepočítávají podle predikce ekonomického vývoje z července a znovu se upraví podle srpnových výsledků. "Já samozřejmě vím, v jakých mantinelech se mohu pohybovat. Nedovolila bych si rozdávat něco, na co nemám," řekla ministryně financí.

Maláčová má k 5,9 miliardy slíbenou pak ještě částku 2,1 miliardy. Z ní 800 milionů by mohla dostat na informační systémy. Jednat o tom bude i s premiérem. V příštím roce by pak mohla získat případně až 1,3 miliardy na platy, zajištění kybernetické bezpečnosti, investiční pobídky a spolufinancování evropských projektů.

Další peníze bude zřejmě chtít i nový šéf resortu kultury. Kandidát na ministra Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes řekl, že po svém jmenování bude chtít o financích ještě dál jednat. Schillerovou čeká pak příští týden ještě schůzka s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO).

Podle Hamáčka nyní "první kolečko" jednání o rozpočtu končí. Následovat bude vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru. Maláčová řekla, že by do 14 dnů chtěla svolání schůzky s premiérem, ministryní financí a odboráři. Ti požadují pro příští rok přidání pro učitele o 15 procent, pro neučitelské profese a zdravotníky o deset procent a pro ostatní o osm procent.

Schillerová uvedla, že v rozpočtu počítá zatím se dvěma procenty, i když její ministerstvo očekává příští rok inflaci 2,2 procenta. "Jsem si toho vědoma. Se svou představou přijdu na jednání se sociálními partnery," dodala. Podle Maláčové je navrhovaný dvouprocentní růst nedostatečný a sociální demokraté budou prosazovat přidání nad inflaci.

Jednotlivá ministerstva si ve srovnání s červnovým návrhem dojednala navýšení výdajů o víc než 17 miliard. Další půlmiliarda by se měla využít na digitalizaci. Schodek rozpočtu má ale zůstat na 40 miliardách.

Návrh rozpočtu u vybraných položek ministerstva práce, požadavek resortu na navýšení, dohoda o posílení v miliardách korun:

Položka Návrh rozpočtu Požadavek Dohoda Sociální služby 15,7 3,3 1,86 Politika zaměstnanosti 0,5 2,77 1 Investice 4 2,7 0,5 Ochrana dětí a sociální práce v obcích 0,68 1,76 1,2 Spolufinancování evropských projektů 0,43 0,49 0,3 Pěstounská péče 0,11 0,48 0,49 Dotace na projekty pro seniory a rodiny a na bezpečnost práce 0,07 0,15 0,15 Investice v sociálních službách - 0 0,4

Zdroj: ministerstvo práce, vyjádření ministryně práce