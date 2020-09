MPSV: Do karantény za půl roku od začátku března šlo 74.000 lidí

Praha - Do karantény za půl roku od 1. března, kdy se nákaza novým koronavirem v Česku potvrdila, šlo celkem 74.000 lidí. Téměř polovina z nich do ní nastoupila hned v březnu. Nejméně osob muselo zůstat kvůli riziku šíření nákazy v izolaci v červnu, a to kolem 3600. Od té doby měsíční počty rostou. V srpnu s e-neschopenkou lékaři do karantény poslali 10.000 lidí. Vyplývá to ze statistiky ministerstva práce. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo v poslední srpnový den v karanténě 5016 lidí.

Situaci v Česku hygienici hodnotí podle desítky kritérií z takzvaného semaforu. Prahu minulý týden označili oranžovou barvou. V hlavním městě tak začíná takzvaný komunitní přenos. Není tedy možné zjistit, od koho se lidé s potvrzeným koronavirem nakazili.

Podle dat ČSSZ je nyní v karanténě zhruba tolik osob jako na konci dubna. Nejvíc lidí s karanténní e-neschopenkou evidoval úřad před koncem března. Tehdy na vrcholu epidemie muselo zůstávat doma zhruba 22.400 osob. Od té doby celkový počet klesal. Zvedal se mírně vždy jen těsně po víkendu či volných dnech. V polovině června se pohyboval nad 1700, pak začal postupně stoupat.

Za poslední srpnový den přibylo lidí v karanténě ve všech krajích. V pondělí jich v republice proti neděli bylo o pětinu víc, proti pátku o 12 procent. V pondělí lékaři vystavili 1131 nových karanténních e-neschopenek.

Nejvíc lidí muselo do karantény v březnu, a to zhruba 36.000. V dubnu byl počet třetinový. V květnu se dostal zhruba na 4000 a v červnu se blížil ke 3650. V červenci přesáhl 6700 a v srpnu skončil na 10.000. Celkem zatím do karantény od začátku března muselo 73.961 lidí.

Karanténa dosud trvala dva týdny. Od nynějška se zkracuje na deset dní. Od 8. července ministerstvo zdravotnictví změnilo také pravidla testování. Lidem na konci nařízené karantény a pacientům po dosavadní dvoutýdenní izolaci, kteří byli aspoň čtyři dny bez příznaků, se už testy PCR nedělaly. I bez výsledků tohoto výtěru z nosohltanu byli lidé považováni za neinfekční. Podle epidemiologů zjištění ukázala, že koronavirus je na sliznici většiny pacientů životaschopný osm až deset dnů a poté už infekční nejsou.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden novinářům řekl, že jeho úřad připravuje nyní s hygieniky návrh nových pravidel pro umisťování do karantény a izolace. Týkat by se měla jen pozitivně testovaných a jejich nejbližších kontaktů, popsal ministr.

Hlavní hygienička Jarmilá Rážová v neděli v Otázkách Václava Moravce řekla, že se dokončuje strategie testování a počítá se s 15.000 testy denně, případně více. Vládní politici na jaře mluvili o 20.000 testů. Podle epidemiologa pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petra Smejkala zdravotníci potřebují rychlé testy k rozlišení chřipky, covidu-19 a jiných viróz. Zjišťovat by se měla i takzvaná virová nálož, tedy to, jak moc je člověk infekční.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát mu případně z programu Antivirus proplatí 80 procent této náhrady do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvky se mají poskytovat do konce října.

Počet vystavených karanténních e-neschopenek v jednotlivých měsících od začátku března:

Měsíc Počet karanténních e-neschopenek Březen 35.998 Duben 13.614 Květen 3987 Červen 3643 Červenec 6717 Srpen 10.002 Celkem 73.961

Zdroj: Ministerstvo práce