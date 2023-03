MPSV chystá dotace 1,7 mld. Kč z plánu obnovy na budování dětských skupin

Praha - Dotace 1,7 miliardy korun z Národního plánu obnovy (NPO) na budování dětských skupin připravuje teď ministerstvo práce. Výzvu k podávání žádostí o peníze plánuje vyhlásit v tomto měsíci. Podporu budou moci získat kraje, obce, vysoké školy i další veřejné instituce. Ministerstvo o tom informovalo na svém webu.

Z plánu obnovy má k dispozici celkem téměř 22,5 miliardy korun na dětské skupiny, rozšíření a modernizaci sociálních služeb a na podporu zaměstnanosti. Dosud vyhlásilo čtyři z 12 plánovaných výzev. Tiskové oddělení resortu už dřív sdělilo, že ve dvou loňských výzvách posuzuje žádosti o zhruba 2,5 miliardy korun. Získat bylo ale možné přes 5,5 miliardy korun.

Loni v první výzvě nabídlo ministerstvo na dětské skupiny 2,74 miliardy korun a ve druhé vyčlenilo 2,8 miliardy korun na rozvoj sociálních služeb. Poslední kola pro podávání žádostí skončila v listopadu. Tiskové oddělení před pár týdny uvedlo, že se posuzuje 43 žádostí o 650 milionů korun na dětské skupiny a 25 žádostí o 1,8 miliardy korun na sociální služby. Na vyrozumění žadatelů má resort 105 dní.

Do konce února bylo možné žádat o 228 milionů korun na elektromobily a hybridy pro sociální služby. Vozidla jsou pro pečovatele a další pracovníky, kteří dojíždějí za seniory či postiženými. Auta je nutné pořídit do konce letoška.

Na konci června pak končí termín pro podávání žádostí o peníze na rekvalifikace. Úřad práce může rozdělit miliardu korun. Digitální dovednosti by mělo do konce října 2025 získat 10.000 lidí a 10.000 lidí by se mělo připravit na přechod na takzvaný průmysl 4.0, tedy na robotizaci a automatizaci či nové profese. Kurzy jsou pro evidované nezaměstnané i nahlášené zájemce o zaměstnání.

Pátou výzvu vyhlásí ministerstvo teď v březnu. Podávání žádostí o celkem 1,7 miliardy korun z NPO na dětské skupiny skončí do sedmi měsíců. O podporu mohou žádat kraje, obce, města, ministerstva, vysoké školy, výzkumné ústavy, úřady, státní agentury, některá muzea, galerie a divadla i další instituce. Získat mohou od tří do 20 milionů korun na nákup pozemků a budov, na rekonstrukce, výstavbu, přístavby, úpravu venkovních prostor či modernizaci zázemí pro veřejná i pro svá podniková zařízení. Posuzovat se bude počet vytvořených míst pro děti a také nízká spotřeba energií v nových objektech či energetické úspory po opravách. Projekty musí být hotové do konce srpna 2025. Peníze by se měly proplatit zpětně.

Národní plán obnovy má přispět k zotavení ekonomiky pro covidové epidemii a k nastartování reforem. ČR z něj může vyplatit až sedm miliard eur (nyní v přepočtu asi 164,5 miliardy korun). Ministerstvo práce zmiňuje tři reformy - celoživotního vzdělávání, péče o malé děti a dlouhodobé péče o seniory a postižené. Do konce roku 2025 plánuje reformní změny upravit v novelách, které mají zajistit i budoucí udržitelné financování.