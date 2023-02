MPSV chystá další zjednodušení čerpání příspěvku na bydlení

Praha - Ministerstvo práce připravuje další zjednodušení u čerpání příspěvku na bydlení. Náklady na bydlení by lidé kvůli získání dávky nemuseli úřadům dokládat dvakrát ročně, ale jen jednou. Na konferenci o energetické chudobě to ve Sněmovně řekla náměstkyně ministra práce Zuzana Freitas Lopesová (Piráti). Úřady práce v lednu podle údajů ministerstva práce vyplatily přes 229.900 příspěvků na bydlení. Průměrná dávka činila 4912 korun. Podle zjištění expertů by na podporu mohlo mít nárok víc než půl milionu domácností.

Na složitost vyřizování příspěvku na bydlení si stěžovali žadatelé. Kritizovali ji i odborníci na sociální problematiku. Ministerstvo práce se loni snažilo systém zjednodušit. V létě spustilo elektronické podávání žádostí. Do aplikace stačí nahrát snímky dokumentů, není už nutné předkládat ověřené kopie. O podporu museli lidé žádat každý rok opakovaně a náklady museli dodávat čtyřikrát ročně, v úřadech práce se tak pravidelně tvořily fronty. Loňská novela to změnila. Žádost se podává jen jednou a náklady se dokládají dvakrát ročně. Není nutný podrobný rozpis položek.

"Chystáme další úpravu. Velice doufáme, že se podaří prosadit změna (v dokládání nákladů) pouze jednou ročně, byť to není úplně jednoduché," uvedla náměstkyně.

Ceny energií i další výdaje domácností rostou. Vláda loni dvakrát upravila takzvané normativní náklady, které představují strop pro výpočet výše příspěvku na bydlení. Od letoška se změnily znovu. Loni v lednu úřady vyplatily 143.500 příspěvků. Průměrná dávka činila 3771 korun. Letos za první měsíc dostalo podporu 229.900 domácností. V průměru pobíraly 4912 korun. Příspěvek na bydlení mohou získat domácnosti, kterým na zaplacení přiměřeného bydlení nestačí 30 procent jejich příjmu. Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji na bydlení do státem stanovených normativů a 0,3násobkem příjmu.

V Česku je podle statistik zhruba 4,5 milionu domácností. Podle předloňské analýzy iniciativy Za bydlení z doby před prudkým zdražováním až 350.000 domácností vydávalo za byt přes dvě pětiny svého příjmu. Podle loňské studie Platformy pro sociální bydlení, iniciativy Za bydlení, Hnutí Duha a Ostravské univerzity před energetickou krizí v takzvané energetické chudobě bylo zhruba 900.000 lidí z půl milionu domácností. "Minimálně polovina lidí, kteří by na dávku dosáhli, ji zatím nečerpá," řekla náměstkyně.

Podle analytika iniciativy Za bydlení Jana Klusáčka kvůli zdražování mohou být počty lidí, kteří splňují podmínky pro získání pomoci od státu, ale nyní výrazně vyšší. "Podle aktuálních čísel je to až 700.000 domácností, které mají na příspěvek nárok," řekl Klusáček.

Autoři studie doporučují lépe zacílit podporu jako dávky či slevy na energiích na potřebné. Navrhují i úpravy v nastavení dotací na úpravy budov k energetickým úsporám.