MPSV chce spustit nový systém pro vyplácení dávek od r.2021

Praha - Ministerstvo práce chce nový informační systém pro vyplácení dávek spustit od roku 2021. Nový systém pro agendu zaměstnanosti by měly úřady mít od září příštího roku. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekl náměstek ministerstva Jan Baláč. Oba systémy patří do připravovaného resortního jednotného informačního systému, který měl podle záměrů fungovat od roku 2017 a zákon jeho plný provoz zajišťoval od ledna 2021. Novela, kterou ve středu schválil Senát, odsouvá termín o další rok na leden 2022. Podle ministerstva se odložení týká jen "převzetí odpovědnosti za některé části informačních systémů" sociální správy.

"Včasné spuštění nových agendových informačních systémů pro výplatu dávek a agendu zaměstnanosti není tímto rozhodnutím (schválený roční odklad) v žádném případě odloženo," uvedlo ministerstvo.

Nový resortní jednotný informační systém začal chystat v minulém volebním období tým bývalé ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Projekt měl stát kolem 1,5 miliardy a fungovat měl od roku 2017. Přípravy od počátku nabraly zpoždění. Po volbách po svém nástupu do funkce je zastavila ministryně první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO). Nynější šéfka resortu Jana Maláčová v projektu pokračuje.

Kvůli zpoždění příprav ministerstvo už dvakrát prodlužovalo o dva roky smlouvu na systém dávek s nynějším dodavatelem, firmou OKSystem. Dvouleté prodloužení vyšlo zhruba na miliardu. Podle Baláče práce postupují podle harmonogramu.

Ustanovení o odkladu na rok 2022 se týkají jednotného informačního systému a propojení s agendami sociální správy, a to třeba s údaji lékařské posudkové služby či registru zaměstnavatelů a lidí, kteří platí odvody. Lednový termín roku 2022 míří i na ustanovení, podle něhož jednotný systém obsahuje údaje pro ministerstvo, sociální správu a úřad práce o dávkách, příspěvku na péči, dávek pro postižené, o ochraně dětí, o zaměstnanosti, insolvenci zaměstnavatelů, důchodech, lékařské posudkové službě, nemocenské, sociálních odvodech. Instituce je využívají k vyplácení penzí a dávek, uvádí ustanovení.

Právě zakázku na dávkový systém, který je součástí jednotného systému, provázejí komplikace. Tendr za 616 milionů vyhrála společnost OKSystem, v listopadu 2016 ministerstvo od spolupráce s ní ale odstoupilo. Firma pak podala žalobu. V prosinci 2017 resort vyhlásil novou soutěž, ale už jen za 270 milionů bez DPH. Vybral firmu DXC Techonology. OKSystem jako neúspěšný uchazeč výběr napadl a obrátil se na antimonopolní úřad. Ten rozhodl, že ministerstvo nemůže smlouvu s vítězem uzavřít a nabídku musí znovu posoudit. Vedení ministerstva rozklad už nepodalo.

"Lhůta na odvolání je dva měsíce, na rozklad tři měsíce. Právě proto, že musíme předpokládat, že může k námitkám (firem) dojít, jsme rozklad nepodali. Vše by se prodloužilo. Rozhodnutí akceptujeme. Svoláme znovu výběrovou komisi a doptáme se dodavatele na to, co nám bylo vytčeno, na cenu," uvedl Baláč.

Podle původního plánu se smlouva s vítězem dávkového tendru měla uzavírat loni v září. Na vytvoření a otestování systému měl být čas do konce příštího roku.

Piráti roční odklad v novele, kterou schválil Senát a dostane k podpisu prezident, kritizují. Obávají se toho, že resort bude muset znovu prodlužovat smlouvu s nynějším dodavatelem o rok. Spolupráce s ním má trvat do začátku roku 2021.