MPO vytvořilo podle Síkely definici zranitelného zákazníka, posuzuje ji MPSV

Praha - Ministerstvo průmyslu vytvořilo svou definici zranitelného zákazníka kvůli úhradě energií a podpoře od státu. Teď ji posuzuje ministerstvo práce. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN). Návrh svého úřadu, kdo by měl mezi zranitelné klienty patřit, nepřiblížil. Tiskové oddělení ministerstva práce ČTK sdělilo, že oba resorty na definici spolupracují, na starosti ji má ale především ministerstvo průmyslu.

"My jsme definovali z našeho pohledu definici zranitelného zákazníka, kterou v tuto chvíli posuzuje ministerstvo práce... náš pohled jsme předali," uvedl Síkela. Dodal, že aktuální informace o finální podobě nemá. "Upřímně, není to ani moje specializace," dodal šéf resortu průmyslu.

Ministerstvo práce uvedlo, že problematiku má ve své gesci primárně ministerstvo průmyslu. "Společným cílem obou resortů je, aby definice byla legislativně zpracována co nejdříve. Je každopádně nutné příslušnou definici mimo jiné harmonizovat na základě směrnice EU. Zároveň ale platí, že za tuto oblast je zodpovědné především ministerstvo průmyslu," sdělilo tiskové oddělení resortu práce.

Podle dřívějších vyjádření vládních politiků měl mít zranitelný zákazník nárok na energie za nižší cenu. Na jednání sněmovního sociálního výboru jeho šéf Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) v polovině května řekl, že se definice takového klienta řeší v souvislosti s úsporným tarifem a ministerstvo průmyslu o ní jedná i se zástupci ČEZ či institucí.

Vláda se chystá úsporný tarif, který už schválila, upravit. Měl by být adresnější a pomoc by měla cílit víc na potřebné. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) médiím před nedávnem řekl, že zranitelný zákazník by měl na podporu mít nárok automaticky. V rozhovoru pro server iDNES.cz pak uvedl, že by tyto osoby stanovil obchodník a upozornil stát na to, že by mohly mít s úhradou problémy.

Na zranitelné zákazníky se před časem zaměřil úřad práce. Vybral je z lidí, kteří zůstávali u dodavatelů poslední instance (DPI) a kterým hrozilo odpojení od elektřiny či plynu. Generální ředitel úřadu Viktor Najmon tehdy upřesnil, že to bylo asi tisíc ohrožených osob. Náměstkyně ministra práce pro dávky Iva Merhautová (KDU-ČSL) na květnovém zasedání sněmovního výboru řekla, že by měla vzniknout pracovní skupina, která definici zranitelného zákazníka stanoví přesněji než u DPI. "Zejména s ministerstvem průmyslu bychom se chtěli bavit o tom, jaké oni udělají opatření, aby se nerozšířil okruh příjemců dávek a případně vznikl sociální tarif," řekla tehdy poslancům Merhautová.