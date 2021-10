MPO v programu Obchůdek 2021+ zatím dostalo žádosti osmi krajů, schválilo je

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v programu Obchůdek 2021+ na podporu venkovských koloniálů dosud schválilo všechny žádosti. Podalo je osm krajů, každý získal maximální výši tři miliony korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí resortu Štěpánka Filipová. Příjem žádostí je otevřen do 29. října, zapojit se mohou všechny kraje kromě Prahy. Na letošní výzvu je připraveno 39 milionů korun, do roku 2025 se počítá s alokací 195 milionů korun.

Dotaci MPO schválilo kraji Jihomoravskému, Královéhradeckému, Libereckému, Olomouckému, Zlínskému, Plzeňskému, Moravskoslezkému a kraji Vysočina. O program mají zájem podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) všechny kraje vyjma Středočeského. "Jihočeský a Karlovarský se chtějí připojit v roce 2022," napsal dnes Havlíček na twitteru.

Radní Karlovarského kraje Vít Hromádko (SNK1) tento týden novinářům řekl, že program Obchůdek 2021+ se kryje s podobně zaměřeným krajským dotačním titulem, ze kterého kraj už letos malé obchody podpořil. S využitím programu MPO počítá proto až pro příští rok, zároveň upraví vlastní, aby se podpory neduplikovaly.

Středočeský kraj na konci srpna oznámil, že se do programu Obchůdek 2021+ zatím nezapojí kvůli nízkému objemu pomoci.

Podpora z programu Obchůdek 2021+ je učena provozovatelům koloniálů v obcích do tisíce obyvatel, respektive do tří tisíc, kdy v jednotlivých částech obce nežije více než tisíc lidí. Ti budou moci získat příspěvek až 100.000 korun za rok. Využít ho mohou na mzdy zaměstnanců, nájem, internet, vytápění, osvětlení nebo na náklady spojené s přijímáním platebních karet. Program může podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavla Březiny zachránit stovky prodejen.

V každém kraji je podle MPO zhruba 400 malých prodejen, které mohou být příjemci pomoci.