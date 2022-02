MPO: V dotacích na obnovitelné zdroje se neškrtá, snížení se nahradí z úspor

Praha - V dotacích na obnovitelné zdroje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) neškrtá. Avizované snížení dotace o osm miliard na 19 miliard korun pro letošní rok chce nahradit z úspor, které vznikly mimo jiné díky vyšším tržním cenám elektřiny. Ministerstvo to dnes uvedlo na twitteru. Energetický regulační úřad (ERÚ) upozorňoval, že případné snížení podpory ze strany státu by zaplatili odběratelé.

Návrh rozpočtu na letošní rok, který jednomyslně ve středu schválila vláda, počítá se snížením dotací na obnovitelné zdroje energie na 19 miliard korun. V minulých letech hradil státní rozpočet zhruba 27 miliard ročně, se stejnou částkou počítal ERÚ také letos.

Celkové náklady na podporované zdroje energie v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, pro letošní rok se počítá s částkou asi 45,6 miliardy korun. Více než polovinu nákladů na podporované zdroje, 27 miliard korun, by měl uhradit státní rozpočet. Zbývající část pokrývají zákazníci.

"Podpora pro obnovitelné zdroje je hrazena odběrateli elektřiny a ze státního rozpočtu. Pokud by prostředky ze státního rozpočtu nepokryly potřebnou část podpory a stát nenašel jiné zdroje financování, mohlo by to znamenat nutnost navýšit příspěvky na podporu pro podporované zdroje energie, které v ceně hradí odběratelé. Případné navýšení by se přitom dotklo zejména průmyslových podniků, které odebírají elektřinu z hladiny vysokého či velmi vysokého napětí," řekl ČTK ve středu mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie ze státního rozpočtu měla podle původního návrhu z léta pro letošní rok meziročně klesnout o sedm miliard na 20 miliard korun, navrhovala bývalá vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Později ale podporu Babišova vláda zvedla zpět na 27 miliard korun, upozornil dnes ČTK bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).

Drobní spotřebitelé na zelené zdroje ve většině případů přispívají 495 korun z každé odebrané megawatthodiny elektřiny, což je zároveň zákonný strop, který nelze překročit.