MPO upravuje program pomoci pro skiareály, chystá vyhlášení výzvy

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ještě upravuje program COVID sport III Lyžařská střediska, výzvu k němu by mělo vyhlásit zřejmě příští týden. Do týdne od jejího zveřejnění by měl začít příjem žádostí. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí resortu Štěpánka Filipová. Vláda podpůrný program pro skiareály v důsledku pandemie koronaviru schválila 11. ledna. MPO původně avizovalo představení detailů programu a příjem žádostí v průběhu ledna.

"Program se s ohledem na vývoj a diskuse o opětovném zahájení provozu areálů průběžně upravuje. V tuto chvíli MPO předpokládá, že výzvu vyhlásí pravděpodobně příští týden," řekla dnes Filipová. Lyžařská střediska mohla v nové zimní sezoně fungovat zatím jen mezi 18. a 26. prosincem. Kvůli špatné epidemické situaci vláda dosud nerozhodla, zda a od kdy jejich fungování umožní. Podle ředitele Asociace horských středisek (AHS) Libora Knota je polovina února naprostá hranice, kdy dává spuštění areálů smysl.

COVID sport III Lyžařská střediska připravilo MPO ve spolupráci s profesními organizacemi. Pro provozovatele vleků a lanovek vláda vyčlenila jednu miliardu korun. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude počítat podle míst a typu přepravních zařízení. Na základní vleky budou moci podnikatelé na jedno místo čerpat 210 korun, na neodpojitelné lanové dráhy připadne 340 korun a pro odpojitelné lanové dráhy 530 korun za den provozu. Příspěvek měl být za období od 27. prosince do 22. ledna. Vzhledem k přetrvávajícímu uzavření bude chtít MPO termín prodloužit.

Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 procent běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé tři sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek, uvedl dříve šéf MPO Karel Havlíček (za ANO).

Ztráty skiareálů činí podle AHS ke konci ledna 1,5 až dvě miliardy korun. O předčasné ukončení sezony uvažuje podle ní třetina provozovatelů. Další žádají vládu, aby nejpozději do 8. února rozhodla, kdy a za jakých podmínek povolí provoz sjezdových tratí.

V ČR funguje 450 lyžařských středisek, zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel. Do státního rozpočtu ročně přinášejí zhruba 13 miliard korun.